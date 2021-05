AMLO asegura que en 2023 México dejará de importar gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con la compra de la refinería Deer Park ayudará a que 2023 México deje de importar gasolinas, se logre la autosuficiencia y que no aumenten los precios en los combustibles.



"De ese 60 % que estamos importando para el 2023 dejaremos de comprar las gasolinas, esto nos significará autosuficiencia, seguridad nacional y que no aumenten los precios de los combustibles, no sólo para ayudar a que no se afecte la economía familiar".

En su conferencia de prensa, ante el Consejo de Administración de Pemex, el titular del Ejecutivo explicó los detalles del compromiso de compra de la refinería donde Pemex ya tenía el 49% de las acciones y Shell el 51% restante.

Explicó que Shell tenía el control de la refinería por eso se reinvertían las utilidades y no había utilidad, pero ahora Pemex tendrá el control.

"Pemex va a tener la capacidad de producción los combustibles que se requieren en el país con el propósito de tener autosuficiencia, que no haya dependencias en los conocibles y garantizar que no aumente el precio de las gasolinas y otros derivados".

Señaló que el sistema de refinación nacional se fortalecerá, pues además de las seis refinerías que se están modernizando, se contará con la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, que junto con Deer Park aumentará en 700 mil millones de barriles la producción de gasolinas.

El presidente López Obrador criticó que en el periodo neoliberal nos convertimos en el país petrolero que más petrolíferos compra en el extranjero, pero ahora se lleva a cabo un cambio de paradigma porque no se venderá petróleo crudo y se disminuirá la comprar gasolinas en el exterior.