AMLO cuestiona estructura del Instituto Federal de Telecomunicaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el "aparato" del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) conformado por siete comisionados, alrededor de 50 direcciones generales y un presupuesto de mil millones de pesos.

"El otro día estaba viendo la estructura, el aparato, tienen siete consejeros que yo creo que deben estar ganando más que el Presidente cada uno, pero como son autónomos, que eso también fue la moda, crear organismos satélites, pero no sólo son los siete, sino tienen un aparato de investigadores, asesores, y deben de tener como una 40 o 50 direcciones generales", expresó el mandatario en la conferencia matutina.

Por otra parte, dijo que el IFT cuesta más de mil millones de pesos, "el aparato ese, ese organismo, y la pregunta es ¿ya no hay monopolios en la comunicación, ya no hay actores preponderantes?".

Aseguró que no es nada personal contra los comisionados del instituto quienes son técnicos y especialistas.