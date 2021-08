AMLO destaca balance positivo tras fijar precios máximos para gas LP

A una semana que se fijaron los precios máximos para el gas LP, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el balance que él tiene es "positivo" y que se complementa señaló, con la llegada de Gas Bienestar, la empresa pública que distribuirá cilindros de gas LP a precios bajos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que el incremento en el combustible es debido a que no había competencia, por lo que, manifestó, es importante que no haya monopolios.

"¿Su balance, a unos días de que se fijaron estos topes máximos, es positivo?", se le preguntó.

"Es esto, muy positivo, y esto se va a complementar con el Gas Bienestar.

"¿Por qué se incrementó tanto el precio del gas? Porque no había competencia, no hay todavía, entonces es importante la competencia, que no haya monopolios. Entonces, antes, como aquí lo explicaban ustedes, Pemex intervenía, no sólo en el abasto a mayoristas, sino en la distribución; de repente deja Pemex de intervenir, dejan todo al mercado y se vuelven monopolios y se afecta a la población", indicó el presidente en Palacio Nacional.