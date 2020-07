AMLO inaugura nuevo anexo de la terminal 2 del Aeropuerto de la CDMX

Previo a su gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el nuevo anexo de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que tuvo una inversión de casi 500 millones de pesos

El titular del Ejecutivo está acompañado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el nuevo titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, en su primer evento desde su nombramiento hace unas horas; así como el extitular de la dependencia Javier Jiménez Espriú y el director del AICM.

El presidente López Obrador destacó que se decidió mantener la actual terminal aérea y se decidió construir el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México.

Dijo que con la modernización del AICM se dejarán de usar las posiciones remotas, porque el proceso de traslado de pasajeros no requiera de camiones.

"Es una muy buena obra, me da gusto que esté aquí uno de los empresarios que trabajo en la construcción de esta ampliación (realizas por las firmas Epccor y Sacyr) de la terminal del aeropuerto, porque se ve que es una obra de calidad, moderna y con un costo razonable, 500 millones de pesos y de mucha utilidad", dijo el Presidente.

Señaló que por la pandemia ha bajado la actividad en el aeropuerto, pero confió en que se regrese a la normalidad "y aquí en el aeropuerto se miden es cómo tomarle el pulso a la situación económica del país".

"Aquí se disminuyó mucho el movimiento en los momentos más difíciles y poco a poco se ha ido incrementando, tengo información no sé si se apeguen a la realidad, pero que ya hay un moviendo del 45% esto es importante", agregó.

"Va a seguir creciendo la operación en este aeropuerto porque ya pasamos lo peor, ya tocamos fondo, ya hay indicadores que nos demuestran que vamos a recuperar nuestra actividad productiva, nuestra economía, que se va a reactivar la economía nacional y que se van a recontratar de nueva a trabajadores que fueron despedidos", recalcó López Obrador.