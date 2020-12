AMLO llama a los ciudadanos a ayudar al Teletón

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los ciudadanos a participar en el Teletón edición 2020 para apoyar a niñas y niños que padecen alguna discapacidad.

"Llamar al pueblo de México para que se siga apoyando al Teletón, mañana y pasado, sábado y domingo es el Teletón, es importante participar porque se trata de centros para la rehabilitación de personas con discapacidad, ayuda mucho".

Durante una gira de trabajo por las obras de construcción del Canal Centenario, de este municipio, el titular del Ejecutivo recordó que su administración ayuda a un millón de niñas y niños con alguna discapacidad, por medio de la pensión universal, pero no basta.

"Hace falta la atención médica, que haya terapias de rehabilitación, porque muchas veces son discapacidades que pueden corregirse y si la gente no tiene posibilidad de tener a un médico, esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave".

Por ello, el Mandatario, insistió en que es muy importante la labor médica, las terapias y las rehabilitación que se proporcionan en los centros Teletón de todo el país.

"No sólo es de los directivos del Teletón y las empresas, el gobierno, es asunto de qué todos apoyemos", dijo.