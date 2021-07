AMLO reconoce extorsiones a empresas constructoras del Interoceánico

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes que grupos criminales extorsionaron y robaron a algunas empresas que construyen el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), pero afirmó que la Secretaría de Marina (Semar), junto con elementos de la Guardia Nacional (GN) ya frenaron estos ilícitos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que por estos delitos, en algunos tramos de la obra se paró de manera temporal su construcción.

"Ya está actuando la Secretaría de Marina, es la encargada de garantizar la seguridad en todo el Istmo ya tienen presencia, están coordinados con la Guardia Nacional y tengo el informe de que ella se restablecieron las actividades. No permitían que se trabajará en ciertos tramos, sobre todo en lo que corresponde al estado de Veracruz y habían extorsiones y robos a las empresas, por eso no podían las empresas constructoras desarrollar sus funciones, sus trabajos", dijo.

El pasado 19 de marzo, en su gira por Veracruz, el presidente López Obrador anunció que la administración del Corredor Interoceánico estaría a cargo de la Semar y los gobiernos de los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, para garantizar la construcción y la seguridad del proyecto.

"Se tomó esa decisión desde hace como tres meses que estuve por allá, y ya están trabajando, si se pudieron demostrar ilícitos que se cometieron, pero no tengo el último reporte. lo único que sé es que ya están trabajando las empresas", aseveró.