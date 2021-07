AMLO se dice a favor de prórroga para reforma al outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en favor de que se prorrogue hasta septiembre la entrada en de ciertas disposiciones de la reforma en materia de subcontratación u "outsourcing".

"Nosotros lo vemos bien, porque si es para que los empresarios se puedan preparar y ajustar a la nueva ley y que no haya la subcontratación y que el trabajador sea contratado con sus prestaciones y que no sea de manera temporal".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que será el Congreso de la Unión el que resuelva sobre dicha prórroga.

"Se está actuando con mucha prudencia y entendiendo cada realidad. Los empresarios nos pidieron una prórroga de un mes, porque les lleva tiempo el que se ajusten a la nueva circunstancia, es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación".

Señaló que a final de mes está por vencerse el plazo que estableció la reforma para su implementación, pero su gobierno ha constado que la mayoría de los empresarios está aceptando ajustarse a la nueva legislación.

"Ellos están ayudando en esto, por eso lo de la prórroga para que terminen de hacer sus cambios ojalá y se busque que no queden trabajadores sin ser escritos en las empresas".