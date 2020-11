Amplía IPAB formas de pago a clientes de Banco Ahorro Famsa

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) amplió las formas de pago para los clientes de Banco Ahorro Famsa, a cuatro meses de que se declarara la liquidación del banco, las cuales incluyen la expedición de cheques directamente en sucursales de BBVA México en caso de montos que no excedan las 400 mil Udis, esto es, 2.6 millones de pesos así como transferencias bancarias.

En el Diario Oficial de la Federación, el IPAB explicó que los titulares de cuentas con recursos que excedan los 9 mil pesos y hasta por 2.6 millones de pesos, podrán recibir una orden de pago en el Portal de Pagos IPAB (https://apps.ipab.org.mx/PCOP), y deberán acudir a cualquier sucursal de BBVA con su orden de pago impresa, credencial para votar vigente y una fotocopia de ésta, para disponer de los depósitos garantizados que le corresponden, mediante cheque de caja expedido a su favor, para abono en cuenta del beneficiario y no negociable.

El IPAB añadió que los clientes de Banco Ahorro Famsa,independientemente del monto de sus depósitos en la entidad, con límite de 2.6 millones de pesos, se les podrá pagar mediante transferencia electrónica a alguna institución de banca múltiple, cuando no sea posible realizar el pago conforme a lo establecido y cuando el titular garantizado lo solicite por escrito al IPAB, presentando el original de su credencial para votar vigente, estado de cuenta de la cuenta a la que desee se le transfieran los recursos con una vigencia no mayor a 3 meses, la cual deberá estar a su nombre, así como la demás documentación que el IPAB le requiera.

El IPAB recordó también que los ahorradores con montos hasta por 9 mil pesos, que sean personas físicas, podrán recibir una orden de pago en el Portal de Pagos IPAB (https://apps.ipab.org.mx/PCOP), o una clave numérica a través de un mensaje de texto al teléfono móvil registrado en dicho portal y acudir a cualquier sucursal de BBVA México con la orden de pago o la clave numérica, su credencial para votar vigente y una fotocopia de ésta, para disponer en efectivo de los depósitos garantizados que le corresponden.

El organismo recordó que todas las acciones contra el IPAB relativas al cobro de las obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario, prescribirán en un plazo de un año contado a partir de la fecha en que Banco Ahorro Famsa entró en liquidación, lo cual ocurrió el 2 de julio de 2020.