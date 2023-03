Ante crisis bancaria en EE.UU., SHCP recomienda no sacar dinero del banco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que los bancos que operan en México se encuentran con una gran solidez en sus niveles de capitalización, liquidez y calidad en su cartera de crédito.

En ese sentido indicó que por el momento, no se espera que en nuestro país haya un efecto de desconfianza que motive a los depositantes a retirar su dinero de alguna institución en particular para depositarlo en otra ni tampoco que retiren su dinero para transformarlo en otro tipo de activo o mantenerlo en efectivo.

Refirió que en México la regulación de liquidez aplica de manera general para todas las instituciones y se apega a los estándares de Basilea III, mientras que en Estados Unidos la norma de liquidez se aplica de manera proporcional.

En un comunicado, la dependencia informó que el sistema bancario que opera en México, tiene niveles significativamente altos en su Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), con un promedio de más de 235% para el sistema bancario.

También compartió que ninguno de los bancos de importancia sistémica local tiene una concentración significativa en depositantes de mayor volumen ni en algún sector de actividad económica en particular.

Esto ante la crisis bancaria que enfrenta Estados Unidos tras el cierre del Silicon Valley Bank (SVB), cuya finalidad es iniciar un proceso de resolución para la liquidación de ese banco.

Hacienda pidió al público en general no alarmarse y no retirar dinero de sus cuentas bancarias para depositarlo en otra institución o mantenerlo en efectivo.