Ante elevado uso de efectivo, ven retos para uso de moneda digital

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El elevado uso de efectivo en México y el impacto que podría tener en el sistema financiero del país implican retos relevantes en materia regulatoria para el uso de una moneda digital del banco central (MDBC), dijo la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

En el documento, "MDBC: ¿alternativa al efectivo o competencia a los pagos digitales?", Fundef recordó que si bien el Banco de México ya reveló que está trabajando en el proyecto de una moneda digital, aún falta definir un calendario específico y la logística de implementación en el país.

"La MDBC no es solo un tema de sistema de pagos sino que afecta la estructura del sistema financiero. Por ello, tienen que existir contrapesos en el entorno institucional de las autoridades financieras de nuestro país. Tienen que participar otras autoridades en el ámbito de sus competencias. Se debe dejar a la SHCP la definición de la estructura del sistema financiero, la definición de intermediarios y la regulación de prevención de lavado de dinero, entre otros aspectos. A la CNBV le corresponden las actividades de supervisión y de regulación prudencial", explicó Fundef.

Destacó también que otros retos regulatorios para una moneda digital en México tienen que ver con la identificación de cliente, la protección al consumidor, la definición de controles internos y la gestión del riesgo de ciberseguridad, ya que la probabilidad de tener ataques aumenta en un entorno de operación digital.

Fundef resaltó que el fuerte uso del efectivo en México también implica un reto importante para este tipo de activos.

"Hay que entender la realidad de México para plantear lo que puede pasar con la MDBC. El uso de efectivo es importante y parece que hay condiciones estructurales como la informalidad y un deseo por evadir la fiscalización que harán que esto no cambie. Además, en nuestro país no hay sistemas de pagos privados que sean relevantes", dijo.

En ese sentido, comentó que el gran riesgo es que la MDBC en México sea un esquema que no genere más pagos digitales a los que hoy se hacen en SPEI, CoDi y en el sistema de pagos de tarjeta de crédito y débito.

Fundef recordó que una MDBC es un equivalente digital a los billetes y monedas que debe estar denominada en la moneda de curso legal del país.

Al ser un equivalente digital de los billetes y monedas debe permitir a las personas hacer transacciones y poder liquidarlas al igual que sucede con el efectivo.