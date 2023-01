Ante la cuesta de enero, sigue estos consejos para pagar tus deudas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El inicio de año, enmarcado por la tradicional cuesta de enero, es un buen momento para tratar de poner orden a nuestras finanzas personales.

La cuesta, entendida como la combinación de aumentos en precios y del impacto por los fuertes gastos de la temporada de fin de año, encuentra a una parte importante de la población con deudas por saldar.

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera CitiBanamex, explica que la mayoría de los adultos en México actualmente tienen o se han visto obligados a adquirir algún tipo de préstamo, ya sea por medio de instituciones financieras, tiendas departamentales o con familiares o amigos. De acuerdo con la última edición de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada en 2021, y publicada por el Inegi y la CNBV, 52.1 % de los mexicanos afirma contar con algún tipo de crédito, ya sea formal, informal o ambos.

"En muchas ocasiones esta es una situación de la cual es difícil salir. Si algún mes no consigues cubrir las cuotas necesarias, olvidas tu fecha de pago o te dedicas a pagar únicamente el mínimo los intereses de los créditos van en aumento y puedes tardar años en liquidar una deuda que en un principio parecía pequeña", subraya Ordaz.

A continuación, algunas recomendaciones para pagar lo más rápido posible las deudas que puedas tener:

- Haz cuentas: Muchas personas cometen el error de usar toda o incluso más de su capacidad de pago, y al no poder realizar sus pagos, sus deudas crecen mucho por los intereses que se generan. En muchos créditos, como por ejemplo un hipotecario, es posible realizar pagos anticipados y al hacerlo se puede reducir el plazo para pagar o el monto mensual, con lo que se pagan menos intereses por el dinero prestado.

- Planea: "Me lo merezco" o "para eso trabajo" son frases que comúnmente usamos cuando compramos algo y no nos detenemos a pensar si de verdad es algo que necesito o sólo es un capricho. Hacer un presupuesto resulta fundamental para identificar los gastos imprescindibles y reducir al mínimo aquellos que no lo son.

- Protégete a ti, a tu familia y a tu patrimonio: De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 26 % de las viviendas del país tiene un seguro de casa habitación. De ellos, 6.5 % lo hace por cuenta propia, lo que significa que 19.5 % lo realiza a través de un préstamo hipotecario. Reduce al máximo el riesgo de sufrir una pérdida que puede desestabilizar económicamente al hogar y asegúrate de contratar la protección que mejor se adapte a ti.

- No gastes más allá de tus posibilidades: Este probablemente es el error más grave; de hecho, puede desencadenar un descalabro financiero bastante fuerte en el hogar. Asegúrate de priorizar tus gastos y cubrir tus necesidades primordiales. No olvides destinar una parte al ahorro o a la inversión, incluso puedes darte un gusto ocasionalmente. Si adquieres una deuda, procura que esta sea para incrementar tu patrimonio y evita que sea para solventar algún capricho.

- Haz que el dinero trabaje por ti: Sin duda, el ahorro es un gran hábito, pero al dejar el dinero estático en el colchón, o incluso una cuenta de ahorro, pierde su valor por el efecto de la inflación. Para evitar esta pérdida, es necesario invertir. En México hay una gran cantidad de productos los cuales ayudan a que el dinero se mantenga activo y conserve su valor en el tiempo.