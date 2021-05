Anuncia AMLO que propondrá a un economista "con dimensión social" para Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reelegir a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México (Banxico), y en su lugar informó que propondrá a un economista "con dimensión social y partidario de la economía moral".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que es un economista de mucho prestigio quien busca que sustituya a Alejandro Díaz de León al frente de Banxico, cuyo periodo vence el próximo mes de diciembre.

"¿No va a renombrar a Díaz de León para otro periodo?", se le preguntó.

"Ya se le vence su periodo".

"¿Lo va nombrar?", se le cuestionó.

"No, no"

"¿Puede decir el perfil de quien va buscar?"

"Va a ser un economista de mucho prestigio, un profesional, que va a cumplir con los requisitos, de tener experiencia, en materia económica y financiera y de haber trabajado en una área relacionada con el manejo de las finanzas", dijo el presidente.

"O sea se va a cumplir con el requisito, pero ya se termina el periodo del gobernador del Banco de México. De acuerdo a la Constitución, a la Ley, corresponde al titular del Ejecutivo, al Presidente de la República enviar al Senado la propuesta y lo voy a hacer".

Al insistirle en que informara de quién se trataba, el presidente solo se limitó a decir que sería "un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral".

Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador cuestionó que Banxico no entregara los remanentes por el ejercicio de 2020 y criticó que el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, fuera cercano a José Antonio Meade y Luis Videgaray.

"Entiendo que no nos ven a nosotros los del Banco de México con buenos ojos, aunque yo los respeto mucho, y vamos a seguir porque así conviene al país, respetando la autonomía del Banco de México", dijo.

"Sin embargo, la pasada administración sí hubo remanentes y ahora no hubo, nada más que el director (gobernador) del Banco de México –Alejandro Díaz de León- con todo respeto pues trabajaba en Hacienda, y fue hasta director Nacional Financiera, muy cercano a (José Antonio) Meade, a (Luis) Videgaray, entonces ahora pues ya no es lo mismo", agregó.

Aseguró que pese a que no entregaron los remanentes, en su administración se tienen finanzas públicas sanas.