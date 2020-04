Apoyos anunciados, insuficientes para enfrentar recesión: Ejecutivos de Finanzas

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró que los apoyos anunciados este domingo por el gobierno federal para enfrentar la situación de emergencia son insuficientes para la recesión que inicia.

Además, afirmó que ninguno refleja una estrategia integral y efectiva para atacar de frente las causas del deterioro en la actividad económica.

La ausencia de esto eventualmente podría tener también un impacto en materia social en México, advirtió el organismo, que representa a mil 500 ejecutivos entre presidentes de empresas, directores generales, ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos en más de 20 ciudades.

Al fijar su posición tras el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cual dio a conocer el programa Emergente para el Bienestar y el Empleo, dijo que el país enfrenta una circunstancia de emergencia, que requiere de medidas extraordinarias.

"Vemos con preocupación que el modelo de desarrollo seguido por la actual administración muestra una debilidad estructural fundamental que no ha sido resuelta ni reconocida", afirmó.

Destacó que las medidas anunciadas, tales como los menores gastos en publicidad y una nueva reducción de sueldos de los funcionarios públicos, tendrán un impacto muy marginal en el balance de cuentas públicas.

"Se corre nuevamente el riesgo de generar una desmotivación importante que reducirá la efectividad de sus funciones y podría provocar una nueva fuga de talentos de las estructuras gubernamentales, incluyendo en el sector salud", alertó.

En lo referente a la generación de ingresos, el IMEF ponderó que en un escenario de severa contracción económica en el 2020 y de crecimiento reducido a partir del próximo año, prevén una mayor dificultad para generar los ingresos necesarios por la vía impositiva.

Lo anterior, especialmente considerando las condiciones de incertidumbre para la inversión se han prolongado e incluso agravado ante eventos como la cancelación de la inversión de Constellation Brands, la continuidad de obras de infraestructura de dudosa rentabilidad social y la falta de medidas contundentes para enfrentar la recesión que inicia.

Para el IMEF, la utilización de los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios solamente permitirá cubrir parte de los requerimientos financieros del sector público en el 2020; lo mismo con la utilización de los fideicomisos públicos.

Sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) consideró que la canalización de más recursos generará presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

"Sin apoyos, industria textil en riesgo de desaparecer"

La planta textil del país vive una situación terrible, el 90% está parada y sin apoyo gubernamental, podría desaparecer, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Manuel Espinosa Maurer.

Las textileras pudieron reconvertirse para producir sábanas, cubrebocas, batas, gorros, gasas, algodón clínico, pero muy extrañamente no se les permitió a pesar de que tienen capacidad instalada, pues se declaró la emergencia sanitaria y se les pidió cerrar, al no ser esenciales, sin darles oportunidad de fabricar esos productos.

Aseguró que el gobierno "bien pudiera apoyarlos frenando el contrabando, dar prioridad a lo hecho en México; parar la entrada de productos que entran al país con facturas que muestran precios por debajo de la materia prima, son cosas no difíciles que se den y cosas que tienen que hacerse por la autoridad".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Espinosa Maurer, dijo que todo esto afecta a un millón 200 mil empleos directos de la cadena textil-confección y de los sectores formal e informal, las cuales no tienen clientes a quienes venderles ni en México ni en otros países, porque las tiendas y cadenas de ropa cerraron.

"Industria requiere apoyo del Estado"

La industria mexicana requiere del apoyo del Estado para sortear la crisis económica provocada por el coronavirus Covid-19, acciones que se requieren en lo inmediato para evitar que se profundicen los impactos, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de los industriales afirmó que en esta contingencia el sector de los empleadores requiere del impulso del Estado en tres aspectos:

Apoyo a las empresas para evitar que cientos de miles cierren temporalmente, porque de verse este escenario se contraerá los recursos económicos de familias, trabajadores, empresarios y del propio sector público.

Sobre todo si se considera que la industria se encuentra en recesión, ya que en 2019 la economía terminó con -0.1%.

"No hay margen social y económico para permitir más pérdidas, es momento de trabajar unidos en favor de una sociedad que ya ha sido castigada por crisis recurrentes y divisiones ideológicas", agregó.

En segundo lugar dijo que es necesario tomar acciones prontas porque "no sería deseable tener que esperar a que llegue la profundidad de la crisis económica para tener que implementar estrategias que permitan salvaguardar el bienestar de todos los mexicanos. Sin exclusiones".

En tercer lugar, el presidente de la Concamin dijo que se requiere "un programa integral para enfrentar la peor calamidad económica de un siglo es un paso necesario".