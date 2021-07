Apple está trabajando en un sistema de pago en cuotas

Los pagos a través de los celulares se están volviendo más comunes. La pandemia de Covid-19 ayudó a la adopción de este modelo. Y, al parecer, cada vez serán más aceptados. A través de su sistema Apple Pay, la compañía de la manzana no solo quiere que sea posible utilizar el iPhone para realizar transacciones en el momento sino que el usuario pueda elegir las cuotas a pagar.

De acuerdo con información del medio "Bloomberg", Apple está trabajando en un nuevo servicio que permitirá a los consumidores hacer que cualquier compra en Apple Pay se pague a lo largo de varios meses. Esto quiere decir que buscará competir con la oferta "compra ahora, paga más tarde" que ya ofrece, por ejemplo, PayPal.

El próximo servicio, conocido internamente como Apple Pay Later, se creará de la mano de la compañía Goldman Sachs Group Inc. De hecho esta será la prestamista para las ofertas a plazos, según personas con conocimiento del asunto quienes pidieron permanecer en el anonimato pues no cuentan con la autorización para hablar del servicio.

Hay que recordar que Goldman Sachs ha sido el socio de Apple para la tarjeta de crédito Apple Card desde 2019. Sin embargo hay que señalar que la nueva oferta no está vinculada a la Apple Card y no requiere el uso de una.

Actualmente, el servicio está planeado para funcionar de la siguiente manera: cuando un usuario realice una compra a través de Apple Pay en su dispositivo, tendrá la opción de pagar a través de cuatro cuotas sin intereses, cargos que se realizarán cada dos semanas. La otra alternativa es pagar a lo largo de varios meses con intereses. El plan con cuatro pagos se llama "Apple Pay 4" internamente, mientras que los planes de pago a largo plazo se denominan "Cuotas mensuales de Apple Pay".

Con respecto a las tasas de interés que Apple planea cobrar por las cuotas mensuales no se tienen detalles. Pero se dice que pueden llegar a ser hasta del 30%, lo que sería mayor a otras opciones ya disponibles.

Lo que sí se sabe es que al realizar compras a través de un plan Apple Pay Later, los usuarios podrán elegir cualquier tarjeta de crédito para realizar sus pagos a lo largo del tiempo.

Está previsto que el servicio de pago en cuotas esté disponible para compras realizadas en tiendas minoristas o en línea. Aunque no todo será tan simple. Los usuarios que quieran usar el servicio Apple Pay Later deberán ser aprobados a través de una solicitud enviada a través de la aplicación Wallet del iPhone, donde también podrán administrar sus pagos. Los usuarios deberán enviar una copia de su tarjeta de identificación local para solicitar el programa. Apple también ofrecerá a los clientes la posibilidad de salir de los planes de pago para pagar el resto de su saldo de compra.

La buena noticia es que, según "Bloomberg", algunos de los planes de Apple Pay Later excluirán los cargos por mora y los cargos por procesamiento, es decir que solo se cobrará el interés a los usuarios por los planes a largo plazo. Además, el servicio tampoco requerirá la ejecución de una verificación de crédito.

El nuevo servicio de Apple aún está en desarrollo y sus funciones podrían cambiar o cancelarse.

Un gran negocio

Los especialistas consideran que la razón por la cual Apple quiere lanzar esta opción es impulsar la adopción de su servicio Apple Pay y convencer a más usuarios de usar su iPhone para pagar artículos en lugar de tarjetas de crédito estándar.

Y es que la compañía recibe un porcentaje de las transacciones realizadas con Apple Pay, lo que impulsa ingresos adicionales a su división de servicios de más de 50 mil millones por año.

Hay que recordar que Apple ya ofrece cuotas mensuales a través de la Apple Card para compras de sus propios productos, pero este servicio expandiría esa tecnología a cualquier transacción de Apple Pay.

También se habla de que la compañía está probando otra función que permitirá a los usuarios crear tarjetas de crédito temporales y digitales de Apple Pay Later para compras individuales.