"Aranceles de Trump no serían el fin del mundo": rector del ITAM

Aranceles de Donald Trump, no serían el fin del mundo, su efecto será de una sola vez con un impacto menor sobre México, por lo que hay que evitar un nacionalismo exacerbado y trabajar en combatir el crimen organizado, alejarnos un poco comercialmente de China y firmar tratados con otros países.

Así lo planteó el rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Arturo Fernández durante su discurso para inaugurar el Seminario de Perspectivas Económicas 2025.

También consideró que para preservar el T-MEC y consolidar a México como una economía, tenemos que ser exitosos con las negociaciones.

"Se necesitará mucha paciencia, piel gruesa, sangre fría e ingenio, y desde luego mucho autocontrol ante la andanada de provocaciones y amenazas", advirtió.

Hizo énfasis en que los medios de comunicación y la sociedad deberán respaldar al gobierno en este sinuoso trance, ya que, subrayó, "es un tema de interés nacional".

En ese contexto, el rector dijo que frente al desequilibrio de las fuerzas de negociación, convendría leer el libro "David y Goliat: Desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes", del famoso autor inglés Malcolm Gladwell.

Aranceles de Trump para México

Sobre el tema de los aranceles de Trump, expuso que en el corto plazo, "obviamente habría irrupciones que serían aminoradas por una devaluación del peso que sería moderada, que puede rondar del 5%.

Pero a la larga, estimó, con supuestos impactos sobre el volumen de comercio, su costo fluctuaría entre el 1% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de una vez por todas.

Lo anterior, explicó Arturo Fernández, por el deterioro del intercambio que por el 1% de costo sería un deterioro del 5%, y del 2% con un deterioro externo del 10% en términos del intercambio de México.

"Si el arancel del 10% es aplicado a todas las naciones, el impacto sobre México sería mucho menor", aseguró.

Sugieren implementar nuevos tratados comerciales

Más adelante el rector ponderó que "no debemos olvidar que el mayor daño es el que nosotros mismos podemos infligirnos".

Advirtió que por ejemplo, si por un nacionalismo muy exacerbado que por las circunstancias nos conduzca al cierre de la economía al comercio internacional, sería un grave error.

En ese sentido, sugirió iniciar pláticas para firmar tratados comerciales con otros países como Corea y otras naciones.

Mejor control territorial del crimen organizado

"Abramos otras puertas, nuestro país por conveniencia propia necesita reducir sustancialmente y acotar el desbordado control territorial del crimen organizado", estableció.

También urgió a mejorar el control de la frontera sur e instrumentar "cierto alejamiento comercial de China".

"No tendrá un costo a las exportaciones porque son mínimas, pero sí un efecto negativo producto de la desviación de comercio hacia fuentes de aprovisionamiento más caras", aclaró.

Indicó que "si por conveniencia tendríamos que reducirlo, que no sería deseable, ojalá podríamos evitarlo en algunos insumos y bienes de capital críticos para acrecentar la productividad de las empresas".

Ve inconveniente la reforma fiscal

Respaldó al actual gobierno sobre la inconveniencia de una reforma fiscal, ya que Chile que tiene tasas impositivas menores con 16%, capta más recursos por esa vía.

Hay espacio para mejorar la recaudación del IVA, hacer un control más eficaz de las aduanas que son muy porosas, luchar contra el uso del efectivo que equivale por arriba de los 100 mil millones de dólares y aminorar los subsidios a las empresas públicas.

De igual manera, pidió diferir el tema de las 40 horas laborales para tiempos mejores y evitar una crisis humanitaria aprovechando la experiencia de los trabajadores mexicanos y centroamericanos repatriados.

Para concluir, el recto del ITAM consideró importante encontrar respuestas meritorias para enfrentar los retos en el peor de los tiempos para hacer lo mejor posible que se consiga lo mejor de los tiempos.