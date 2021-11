Aras Business Group reconoce que está en crisis

Ante más de 400 demandas que enfrentan por parte de clientes por incumplimiento en el pago de rendimientos, aseguramiento precautorio de bienes por parte de autoridades de Chihuahua y una suspensión de actividades por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Aras Business Group calcula un año para recuperarse y ponerse al corriente con sus usuarios afectados por su situación financiera.

"No estoy negando que tengamos una crisis. No estoy negando gente molesta y que tenemos demandas. Vamos a trabajar para poderlo hacer", dijo el director general de la compañía, Armando Gutiérrez Rosas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo descarta que la firma esté en un escenario de quiebra y que en este momento, la prioridad es cumplir los compromisos con sus clientes.

"En los próximos meses no. Estamos bien. Estamos tranquilos como para pensar en una quiebra en el corto plazo. Tal vez al pasar uno o dos años ya se medirá de nuevo esta situación", dijo.

Decisiones financieras equivocadas

Grupo Aras surge en el estado de Chihuahua en 2015 como una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI) y ofrecía rendimientos a partir de inversiones en minería y bienes raíces. A partir de octubre pasado, experimentó una fuerte pérdida de capital, atribuida, según su director general a decisiones financieras equivocadas y salida de clientes.

"Pasamos por un bache financiero desde octubre a la fecha. Se nos detuvieron unas unidades de negocio las cuales estábamos trabajando y ahora estamos reactivando en minería. La mayoría de los clientes lo han tomado de manera tranquila, han estado empáticos con lo que pasa en la empresa y hay otros que no y han procedido legalmente contra la empresa", dijo.

Hace unos días, la CNBV advirtió a usuarios que Aras no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la comisión para captar recursos del público, además de que no está sujeta a supervisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México. En ese entorno, el directivo dijo que se está buscando el mejor esquema para atender y devolver dividendos y capital a los clientes afectados.

"El cliente se merece que le demos la cara. Yo estoy aquí trabajando, los clientes me han visto, los colaboradores me han visto. Aquí tenemos un dicho de la comunidad menonita de que no hay una crisis que aguante 14 horas diarias de trabajo. Hay mucha desinformación y muchos abogados que están abusando de la gente. Aquí se establecieron mesas para orientar a las personas", dijo.

Hasta el momento, la empresa se encuentra atendiendo los requerimientos de información por parte de la CNBV y enfrentando una a una las demandas de sus clientes, ubicadas principalmente en Chihuahua.