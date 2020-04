Arturo Elías Ayub entrevista a su cuñado Carlos Slim Domit

El carismático empresario mexicano Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim, se ha enfocado en ayudar a los jóvenes mexicanos emprendedores a través de cápsulas en las que entrevista a destacados hombres de negocios, quienes comparten consejos oportunos que inspiran y motivan a los demás para comenzar con su negocio propio. Y uno de ellos es su cuñado, Carlos Slim Domit.

El conductor de "Shark Tank México" publicó un video reciente en su canal de YouTube, como parte de la serie semanal de clips que comparte para ayudar a los jóvenes mexicanos a emprender en el sector empresarial, en el video titulado "Carlos Slim Domit", como lo su nombre lo señala, aparece el hijo mayor del dueño de Grupo Carso, quien dio tres breves consejos para prosperar en los negocios.

Como parte de su sección, #AprendiendoAAprender, Arturo Elías Ayub le preguntó a su cuñado ¿qué consejo les daría a los jóvenes mexicanos que quieren empezar a emprender?, Carlos Slim Domit dio tres consejos: "Lo primero es que se entusiasmen, que hagan cosas e ideas que les entusiasmen a ustedes. En segundo, que tengan la capacidad de colaborar con más gente que les ayude con su producto y a innovar. Tercero, que busquen que su innovación genere un beneficio para el usuario y para la sociedad, sino es interesante para ustedes, no será para nadie más, pero si es interesante para ustedes lo ser para alguien más. Y la otra es que se comprometan con su innovación si algo falla o no se da en las condiciones que esperaban, no bajen la guardia, siguen luchando por ella".

Además de su yerno, Arturo también ha logrado entrevistar a otros personajes conocidos como Andy Ruiz, Alejandro Soberón, Miguel Ángel Gil, Don Felipe González, María Teresa Arnal e incluso Jorge Campos.

La familia Slim es una de las más acaudaladas del país, el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim es considerado uno de los hombres más ricos del mundo, su habilidad para los negocios ha sido una condición que ha transmitido a su familia, pero no solo a sus hijos, por lo visto también a sus yernos, pues gracias a su talento y visión Elías Ayub funge como actual director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de la Fundación TELMEX Telcel y director de Uno TV, además de ser un influencer en las redes sociales y conductor de televisión.