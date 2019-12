Así le puedes sacar provecho a tu aguinaldo

Todos los años el aguinaldo es de gran ayuda para sacar adelante los gastos de la temporada decembrina. Este ingreso puede ser utilizado para el ahorro o para pagar deudas. También puede destinarse a comprar los regalos, las decoraciones y la cena navideña, o incluso para ir de vacaciones y darse un gusto que el resto del año es difícil cubrir.

El aguinaldo es un extra que todos los trabajadores deben recibir conforme a la ley, equivalente al menos a 15 días de salario y que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Sin embargo, es común que al recibirlo se esfume rápidamente, pues a veces el monto no alcanza para todos los gastos o no se destina a los que son prioridad.

Cuando las deudas están presentes, por ejemplo, si una persona paga la hipoteca de una casa o quiere comprar una, el aguinaldo es un buen colchón de seguridad para invertir el dinero de manera inteligente.

No te precipites, si eres de las personas que a inicios de mes ya lo repartió, el portal Propiedades.com te hace algunas recomendaciones para que este año le saques todo el provecho que puedas y lo destines en asegurar tu patrimonio.

Adelantar pagos de la hipoteca: Es una buena opción adelantar mensualidades en el caso de que ya se cuente con un crédito hipotecario, esto tomando en consideración que se aproxima la cuesta de enero y puede ser difícil estar al día después.

Lo más recomendable es utilizar el aguinaldo en bienes que dejen dinero. Cuando se está pagando una hipoteca es posible acercarse con la institución financiera para adelantar una, dos o hasta tres mensualidades, señaló el director de la firma Coldwell Banker Urbana, Eric O´Farrill.

Al inicio, la mayor parte del abono se va a los intereses, pero luego se puede reducir el tiempo en que se tiene que solventar el crédito. Por ejemplo, al adelantar dos pagos al inicio, se abre la posibilidad de reducir hasta cinco mensualidades del crédito final.

Guardar dinero para los trámites: Hacerse de casa nueva siempre será un desembolso muy fuerte, por lo que una opción es invertir el monto del aguinaldo para cerrar esta transacción, mencionó Leonardo González, directivo de Propiedades.com.

Una nueva vivienda no es cosa de un pago, pues se necesita dinero para notarios, avalúos y los costos iniciales con las instituciones financieras que el aguinaldo puede amortiguar.

Remodelar la casa: En navidad todo el mundo quiere que su casa luzca fantástica y más si este año toca recibir a la familia para la cena. Si hace falta una manita de gato, hacer remodelaciones usando el aguinaldo es una buena inversión, ya que son bienes duraderos.