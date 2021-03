Asociaciones agropecuarias de EU advierten del conflicto con México

Un grupo de 27 asociaciones agropecuarias alertaron al gobierno de Estados Unidos por el "alarmante" deterioro que hay en la relación comercial con México, sobre todo por el decreto presidencial que prevé la eliminación del uso de maíz transgénico y glifosato de aquí al 2024.

En una carta que enviaron al secretario de Agricultura, Thomas Vilsack y a la representante de la Oficina Comercial estadounidense, Katherine Tai, explicaron que les preocupa el Decreto que publicó el Ejecutivo el pasado 31 de diciembre de 2020 que intenta prohibir el uso de maíz transgénico y glifosato.

Exponen que "si bien la vigencia del Decreto es poco clara y sus alcances son vagos, el Decreto crea un riesgo e incertidumbre significativos para el comercio exterior del maíz y sus productos".

El Decreto representa un impacto negativo a la relación comercial de una significativa porción de las exportaciones agropecuarias estadounidenses.

Por otra parte hay un incremento de obstáculos al comercio de lácteos por el aumento de múltiples regulaciones y políticas como el procedimiento obligatorio de evaluación de la conformidad para la NOM-223-SCFI/Sagarpa-2018 sobre quesos, con la que supuestamente se quiere conservar la calidad e integridad del producto, pero no se enfoca en la seguridad alimentaria.

Se observa que surgen regulaciones destinadas a reducir las importaciones de lácteos y hay un aumento de restricciones sobre el uso de nombres comunes de queso.

Observan también que aumentaron los requerimientos de certificación para las exportaciones de productos orgánicos, sin que se haya notificado a la Organización Mundial del Comercio ni a Estados Unidos.

Si bien se logró cambiar la fecha de cumplimiento del 28 de diciembre de 2020 al 26 de junio de 2021, los productores de productos orgánicos observan un "incremento significativo de disrupciones comerciales porque la certificación pueda tomar un año o más para las compañías de orgánicos".

México es el segundo más grande mercado en el mundo para las exportaciones orgánicas estadounidenses, en 2020 representaron 117 millones de dólares.

Por otra parte les preocupa la incertidumbre en la agricultura con aplicaciones biotecnológicas , pues desde mayo de 2018 el gobierno mexicano no ha aprobado ninguna nueva aplicación, lo que representa una barrera para nuevos productos biotecnológicos.

Otra preocupación que tienen es en la industria cárnica e indicaciones geográficas porque la Unión Europea pretende apoderarse de términos comunes que serán exclusivos para cárnicos europeos, lo que puede provocar que haya represalias comerciales contra las exportaciones estadounidenses de cárnicos.

También se observa preocupación por el comercio de la papa, las reglas de etiquetado de alimentos y bebidas pre envasadas, entre otras normas y regulaciones que pueden afectar el comercio entre los dos países aún con la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La carta la firman la federaciones de productores agropecuarios como la American Farm Bureau Federation, American Feed Industry Association, American Soybean Association, Biotechnology Innovation Organization, Corn Refiners Association, CropLife American, International Dairy Foods Association, National Council of Farmer Cooperatives, National Potato Council, National Turkey Federation, entre otros.