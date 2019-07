Asociaciones estadounidenses piden a Congreso aprobar pronto T-MEC

En una misiva, cientos de asociaciones, institutos y organizaciones de Estados Unidos a nivel nacional y estatal, pidieron a congresistas estadounidenses respaldar y ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al considerar que el acuerdo es "crítico" para el futuro económico de la región.

Afirmaron que hay 12 millones de trabajos que dependen del comercio entre los tres países, además de que el convenio comercial preservará y fortalecerá los lazos con Canadá y México.

"Creando una cancha pareja para el comercio en América del Norte, el T-MEC ayudará a las compañías de Estados Unidos, para que los trabajadores que éstas emplean compitan en los dos mercados más importantes de exportación. El caso de la aprobación del acuerdo es fuerte. Urgimos al Congreso a aprobar el T-MEC tan pronto como sea posible", exponen las asociaciones.

Asociaciones estadounidenses como la American Chamber of Commerce of Mexico, la Association of Equimpment Manufacturers, Business Roundtable, Council of the Americas, American Petroleum Institute, Farmers for Free Trade, Corn Refiners Association, National Pork Producers Council, entre muchas otras más aseguraron que la aprobación del T-MEC asegurará a los industriales, agroproductores y proveedores de servicios estadounidenses que podrán continuar con el acceso a los mercados de Canadá y de México.

"El nuevo pacto garantiza que prácticamente todas las exportaciones estadounidenses entrarán a esos mercados sin pago de aranceles", aseguran en la carta asociaciones de Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, Connecticut, Columbia, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawai, Iowa, Idaho, Ilinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Michigan, Carolina del Norte, Norte de Dakota, Nebraska, entre muchas otras más.

Exponen que el acuerdo permitirá "modernizar las reglas comerciales de América del Norte", porque cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue negociado hace un cuarto de siglo, "no había comercio electrónico; consecuentemente no se incluyó en dicho acuerdo".

Pero el T-MEC incluye un capítulo de comercio digital con los más altos estándares, así como también se hizo con temas de propiedad intelectual para comercio de servicios.