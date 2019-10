ASPA reitera que Emirates no tiene permiso para operar

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) informó que Emirates no tiene la autorización legal para operar la ruta Barcelona-México hasta que el gobierno mexicano, a través de la Cámara de Senadores y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), revise el Memorando de Entendimiento firmado en 2016, dado que éste no cuenta con los requisitos formales que le den validez.

Primero, fue negociado por un funcionario de la SCT que no tenía la facultad para firmar este tipo de documentos y, segundo, contraviene lo estipulado en el Reglamento de Aviación Civil al permitir un intercambio inequitativo y no equivalente del mercado, indicó ASPA, en un comunicado.

"Emirates pretende aprovecharse de un mercado que no le corresponde, violando la soberanía nacional y abriendo la puerta para que otras aerolíneas hagan lo mismo invadiendo el mercado mexicano y perjudicando a las aerolíneas nacionales", señala el comunicado.

Emirates no está buscando una sola ruta, en el Memorándum de Entendimiento con México se contempla la operación de otros pares de rutas, agregó ASPA. Emirates tiene planeado iniciar la ruta Dubai-Barcelona-México a partir del 9 de diciembre, compitiendo directamente con Aeroméxico en el tramo Ciudad de México-Barcelona.

SCT autorizaría vuelo de Emirates



El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que en principio la Secretaría autorizaría el vuelo de Emirates en la ruta Dubai-Barcelona-Ciudad de México, pues legalmente no hay ningún impedimento.

"Es una ruta que se autorizó hace bastante tiempo, desde la administración pasada. El convenio bilateral fue planteado en el Senado y están los trámites correspondientes".

"Los Emiratos han solicitado la utilización de unos slots a los cuales ellos han adquirido el derecho de tenerlos para empezar a volar el 9 de diciembre", dijo Jiménez Espriú al ser entrevistado en el marco de la emisión de la Estampilla Postal "Día Mundial del Correo 2019".

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, aún no ha dado la autorización del vuelo de Emirates "por procedimiento", dijo Jiménez Espriú.

Respecto a las facultades que tenía el Senado para firmar el Memorandum de Entendimiento en 2016 que le otorga quintas libertades a Emirates, el titular de la SCT aseguró que ese documento se firmó por gente facultada para eso y el Senado también estaba facultado para autorizarlo.

Ayer, el Senado emitió un punto de acuerdo donde exhortó a la SCT a frenar la autorización para operar la ruta Barcelona-México a Emirates; y a la Dirección General de Aviación Civil para que, con la Comisión de Relaciones Exteriores, revise los convenios bilaterales en materia aeronáutica.

El punto de acuerdo fue presentado por Blanca Estela Piña Gudiño, senadora por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional.