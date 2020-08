Atípico regreso a clases provoca cierre de 8 mil papelerías

El regreso a la escuela en medio de la pandemia provocó el cierre de 30 mil negocios ligados a ello; de las cuales al menos 8 mil papelerías no abrieron las cortinas, además de que esperan una pérdida por 18 mil millones de pesos solo en este período, sin contar uniformes, zapatos, equipo de cómputo, ni mochilas, entre otros productos, dijeron empresarios del sector afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Si se consideran que hay 200 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) relacionadas con la proveeduría de útiles escolares, uniformes, electrónicos, mochilas, entre muchos otros, "se encuentran en riesgo de no poder abrir un 15%, 30 mil empresas que podrían no abrir y que generan 150 mil empleos", dijo el titular de la Concanaco, José Manuel López Campos.

En rueda de prensa virtual, dijo que el regreso a clases representa el 80% de las ventas en el año de útiles escolares, uniformes, entre otras cosas.

Al no tenerse claridad sobre qué pasará con las listas de útiles, por las clases a distancia, entre otras nuevas modalidades, estos negocios tendrán un impacto, considerando que en el 2019 se obtuvo una derrama general de 82 mil millones de pesos.

Si se considera solamente lo referente a las papelerías, el representante de distribuidores mayoristas de útiles escolares, Nicolas Madahuar, "la estimación de la derrama anual de útiles escolares, --no entran uniformes, zapatos, temas de cómputo--, es más o menos de 25 mil millones de pesos, podemos estar hablando de 18 mil millones de pesos solo en el período de regreso a clases".

Pero pueden recuperarse cuando los niños regresen a clases el 24 de agosto y poco a poco cuando las clases sean presenciales.

El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina (Anfaeo), Diego Céspedes, dijo que en México existen 120 mil papelerías cuyas principales ventas dependen del regreso a clases, de ese total "han cerrado 8 mil de éstas. Cerradas porque no pudieron aguantar tanto tiempo, por ser pequeños negocios que viven al día".

Dijo que el consumo de marzo a julio tuvieron las papelerías una caída de 70% dependiendo de cada comercio y fábrica, pero "la venta fuerte es la de la temporada escolar, a lo mejor 80% del año, lo que se ha caído hasta ahorita 70% del 20% restante, si la temporada escolar fuera normal la caída sería del 15% o 14%".