Augusto López reconoce interés de Salinas Pliego de comprar Banamex

Luego de que se dio a conocer la venta de Banamex y que el empresario Ricardo Salinas Pliego mostró su interés en hacer la compra, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expresó que quienes tengan posibilidad de participar en la operación pueden hacerlo.

"Yo creo que todos los mexicanos, incluso los extranjeros, personas privadas o personas morales pueden, en el ejercicio de sus derechos, participar en una propuesta para comprar, en este caso lo que refiere de Citibanamex.

"Qué bueno que México sea un país de libertades y que todos quienes tengan posibilidad de participar en una operación de este tipo puedan hacerlo", dijo Adán Augusto López en la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se recupera de Covid-19.

El empresario Ricardo Salinas Pliego informó que pidió a su equipo analizar la conveniencia de comprar Banamex luego del anuncio por parte de Citi de poner a la venta el negocio minorista, la marca, Afore y otros activos.

"Yo siempre he creído e invertido en México y los Mexicanos. Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir Citibanamex y redoblar mi apuesta en México, los Mexicanos y su futuro", dijo el empresario en redes sociales.

Varios de los seguidores del empresario, quien es propietario de Banco Azteca, pidieron que analizara la posibilidad de adquirir a Banamex, ante lo cual respondió en un principio con algunos "memes", pero Ricardo Salinas Pliego reiteró que mientras otras empresas se van de México, él mantiene sus negocios en el país.

"Ellos se van y nosotros nos quedamos con los mexicanos porque creemos en ustedes. Que me digan cuanto por su changarrito y vemos, ya se parecen a BestBuy", dijo el empresario.