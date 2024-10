Aumenta 15.5% crédito para compra de autos nuevos y seminuevos

De enero a agosto, se financió la compra de 667 mil 512 vehículos nuevos y seminuevos, un 15.5% más respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el reporte de financiamiento difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y Jato Dynamics.

Ese 15.5% equivale a 89 mil 665 vehículos más financiados respecto al año anterior.

Del total de financiamientos, 570 mil 638 fueron para adquirir autos nuevos, con un incremento de 17.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a vehículos seminuevos, se financiaron 96 mil 874 unidades, un incremento de 5.5% respecto a enero a agosto de 2023.

La colocación del crédito por tipo de institución para compra de auto nuevo se mantuvo sin cambios relevantes: 79% de los créditos se otorgaron por las financieras de marca ligadas a las armadoras; 19.4% por los bancos; y 1.3% vía el autofinanciamiento.

Las financieras de marca con el mayor incremento en financiamiento durante este periodo fueron: GM Financial México, con 38%; Mazda Financial Services (Santander) con 36%; Honda Finance, 35%; Volkswagen Financial Services, 32%; y Ford Credit, con 31%.

Mientras que los bancos que aumentaron más la colocación de crédito fueron: Scotiabank con 77.5%; BBVA con 42%; y Grupo Financiero Inbursa con 25%.

Sobre los principales plazos en que se colocaron los créditos para automotores cero kilómetros, los más solicitados fueron a 36, 48, 60 y 72 meses, equivalentes al 76.3% del total de la venta de vehículos de este tipo.

Por último, en la variación porcentual anual de las colocaciones de vehículos ligeros nuevos por estados, comparando enero-agosto de 2024 contra el mismo lapso del año pasado, todas las entidades presentaron avances, destacando Puebla y Guerrero con un 41.7%.