Venta de autos nuevos disminuyó 1.4% en septiembre

En septiembre se comercializaron 116 mil 543 autos nuevos, un 1.4% menos respecto al mismo periodo de 2023, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En comparación con agosto se vendieron 11 mil 141 vehículos menos, es decir, una caída de 8.7%. Sin embargo, en el agregado a septiembre continúa la tendencia positiva.

De enero a septiembre, se colocaron un millón 079 mil 413 vehículos nuevos, lo que representa un incremento de 10.5% respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2023.

En septiembre, las automotrices que registraron la mayor caída en ventas fueron Chirey con 50%; Jaguar, 40%; Subaru, 38%; BMW, 34%; Audi, 33%; Mercedes Benz, 32%; Renault, 29%; Infiniti, 22%; Ford, 17%; Honda, 16%; Land Rover, 14%; y Acura, 13%.

----Nissan registró disminución del 7% en ventas

Entre las automotrices de mayor venta en el mercado mexicano: Nissan registró una disminución de 7%; General Motors tuvo un ligero crecimiento de 0.4%; y Volkswagen aumentó 14% sus ventas.

En tanto, Mitsubishi aumentó 54% sus ventas; Peugeot, 44%; Seat, 40%; Jetour un 29%; JAC, 24.5%; Toyota, 16.5%; Suzuki, 16%; Mazda, 14%; Volvo, 9.4%; y KIA un 3%.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que, con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros fue inferior a lo estimado por los distribuidores.

"Entre los factores explicativos del resultado en septiembre encontramos que los meses anteriores tuvieron una fuerza superior a las estimaciones y que ahora parece estar presentándose un ajuste de la demanda.

"Por otra parte, es importante destacar que existen marcas automotrices que están comercializando vehículos en nuestro país y que no presentan sus resultados al Inegi", explicó Rosales.

----Piden a automotrices entregar información al Inegi

Estas marcas que no reportan su volumen de ventas están logrando volúmenes que capturan parte de la demanda y al no tener transparencia en la información se distorsiona el análisis de lo que realmente está ocurriendo, dificultando la definición de qué tanto corresponde a una desaceleración de demanda y cuánto a una sustitución de oferta, agregó.

Por ello, AMDA exhortó a las empresas automotrices con operaciones comerciales en México que no entregan información al Inegi, para que se sumen de inmediato.

El nivel de comercialización de autos en septiembre es superior en 15.7% a septiembre de 2019, antes de la pandemia; y un 13% por arriba del periodo enero septiembre de 2019.