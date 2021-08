Autoconstrucción puede crecer 5% por nuevas reglas de Infonavit

A finales de este año, el Infonavit emitirá las reglas para que sus derechohabientes puedan solicitar un crédito para construir vivienda en terreno propio.

Esta nueva modalidad de crédito podría incrementar entre 3% y 5% la autoconstrucción en el país, consideró Ernesto Nava, director General de KeObra.

Nava comentó que generalmente las personas edifican vivienda cuando alguno de los hijos se casa y la familia crece, o cuando necesitan otro baño, pero el nuevo modelo de crédito del Infonavit para construir en terreno propio podría incentivar a más personas a edificar una casa o departamento.

"Entre 60% y 64% de las viviendas en México se autoconstruyen o se reparan, por lo que el mercado es muy grande", indicó el directivo.

Sin embargo, al no contar con los conocimientos adecuados para edificar una vivienda o no conocer a algún arquitecto o trabajador de la construcción experimentado, las personas cometen errores como comprar demasiado material o almacenarlo mal, lo que encarece la autoconstrucción hasta 50%.

KeObra es una plataforma que conecta a las personas que están construyendo vivienda por su cuenta con tiendas de materiales, arquitectos, albañiles, cementeras y empresas de mobiliario.

En su sitio se pueden encontrar herramientas como calculadoras, planos y video tutoriales para llevar a cabo el proyecto de construcción, así como una sección de seguimiento de obra.

Nava agregó que la plataforma también puede contactar con instituciones financieras para solicitar algún crédito.

"Depende de cada proyecto, pero se puede utilizar la plataforma para conocer el predio, el tipo de terreno, temas legales, empaparse de la parte jurídica y tener información de qué tipo de trabajador tienen que buscar", explicó.

"Generalmente, por cercanía, tienen un plomero que hace de albañil o chalán, y no necesariamente es un experto. Hay que saber cuál es la necesidad y el camino a seguir", agregó.

Actualmente, las zonas donde la empresa está asesorando más proyectos de autoconstrucción son Zacatecas, Durango y Guerrero, pero ya se detectó una mayor compra de terrenos en el sur del país.

Nava comentó que un proyecto de autoconstrucción tarda de seis meses a 20 años, pues las personas esperan a ahorrar dinero para seguir construyendo, pero con ayuda de expertos podrían concluir la vivienda en un plazo de tres a seis meses.

El sitio tiene alianzas con USG, Imperquimia, Rotoplas, Lamosa, Comex y Cemex, y tiene entre 400 mil y 500 mil visitantes frecuentes.

"Si la persona está informada y tiene a los proveedores correctos, la autoconstrucción puede ser 30% a 45% más económica que una vivienda nueva", aseguró Nava.

En mayo pasado, el Infonavit publicó en su página de internet la Guía Básica para la Autoconstrucción de Vivienda Segura, la cual contiene recomendaciones de seguridad y materiales para edificar vivienda en terreno propio.

La guía contiene criterios, procedimientos y recomendaciones para seleccionar el sitio, preparar el terreno, hacer la cimentación, instalar muros con refuerzo y losas de concreto reforzadas.