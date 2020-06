Automotrices podrían entrar en concurso mercantil por caída en ventas

Ante la contracción en la venta y producción de vehículos que ocasionó la pandemia de Covid-19, algunas empresas automotrices, ya sean fabricantes de vehículos, autopartes o distribuidoras podrían caer en concurso mercantil, aseguró el despacho de abogados Hogan Lovells México.

Juan Francisco Torres Landa, socio director de Hogan Lovells, dijo que, en Estados Unidos y Francia, los gobiernos apoyarán a la industria automotriz para impulsar la compra de vehículos o para salvar compañías como Renault.

La semana pasada, el gobierno francés aprobó un préstamo de 5 mil millones de euros para Reanult, con la intención de preservar las operaciones y los empleos de la compañía en Francia.

Sin embargo, el gobierno mexicano no tiene contemplada ninguna medida contracíclica para impulsar las compras de autos o para apoyar a la cadena de producción durante la pandemia.

"Que haya empresas en el cementerio es el principal riesgo que tenemos enfrente, que caigan en concurso mercantil o en quiebra, al carecer de financiamiento o liquidez y se tengan que ver en la penosa necesidad de cerrar su puertas", dijo Torres Landa.

Hogan Lovells descartó un rescate con recursos del gobierno federal para las empresas del sector automotriz, pero considera que sí se pueden implementar medidas como garantizar el acceso al financiamiento, adelantar pedidos y hacer factoraje para darle liquidez a las empresas.

"La industria automotriz es el primer empleador del país y tiene un carácter estratégico, por lo que se debería buscar y asegurar que este sector no tenga problemas estructurales", agregó.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz estima que este año la producción y exportación de vehículos disminuirá alrededor de 30%. Si se cumple el pronóstico, sería la mayor caída para la industria en la historia.

La venta de vehículos nuevos también estaría cercana a una caída de 30% respecto al año anterior.

Empleo

La industria automotriz emplea de manera directa a 980 mil mexicanos y de manera indirecta a 3.5 millones de personas.

Hasta el momento, tanto las armadoras como los fabricantes de autopartes y distribuidores han tratado de conservar su plantilla laboral, pero si la producción y las ventas no se recuperan, podrían comenzar los recortes.

"Se han hecho acuerdos con los sindicatos para implementar esquemas alternativos para preservar las fuentes de trabajo como paros estructurados, remuneraciones reducidas o modificaciones en los horarios de trabajo para tener una menor carga en nómina", explicó Torres Landa.

Msquare Consultores estima que la producción automotriz estará al 50% de su capacidad en los próximos meses, por lo que los proveedores de las armadoras tendrían que hacer ajustes en su nivel de trabajadores.

Sin embargo, todo dependerá de la velocidad con la que se recupere la demanda de vehículos, principalmente en Estados Unidos.