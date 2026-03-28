Automotriz china BYD sufre caída

Hong Kong.- La automotriz china BYD informó el viernes que sus ventas anuales aumentaron hasta un récord de 116,000 millones de dólares, superando a las de Tesla, pero que sus ganancias cayeron por primera vez desde 2021, bajo la presión de una competencia despiadada.

BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos, se ha estado expandiendo a mercados globales, incluidos Latinoamérica y Europa, donde, según analistas del sector automotor, los márgenes de ganancia suelen ser más altos que en China. También apuesta por mejoras tecnológicas de vanguardia para aumentar su atractivo, al anunciar una nueva y potente batería de carga rápida días antes de su informe de resultados.

Con la competencia dentro de China en niveles castigadores, los analistas económicos prevén un camino difícil este año. Pero, como impulso para los fabricantes de vehículos eléctricos, el alza de los precios del petróleo y la gasolina debido a la guerra con Irán está comenzando a reavivar el interés por la energía renovable.

Las ventas nacionales han venido disminuyendo recientemente para BYD, con sede en Shenzhen, que superó a Tesla en 2025 como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, al vender 2.26 millones de unidades el año pasado, un 28% más que un año antes. Tesla indicó que entregó 1.64 millones de vehículos, un 9% menos.

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