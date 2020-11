Autorizan comenzar negociaciones para comprar acciones de AHMSA

La asamblea de accionistas de Grupo Acerero del Norte autorizó que se comiencen las negociaciones con Grupo Villacero para que este último compre las acciones de la familia Ancira en Altos Hornos de México, que representan poco menos del 50%, informó Francisco Orduña, vocero de AHMSA.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señaló que la familia no quiere ser obstáculos para que la empresa regrese a la normalidad.

Francisco Orduña, vocero de Altos Hornos de México, señaló que este trámite debe de autorizarlo la Comisión Federal de Competencia Económica; si no lo autoriza, la asociación de ambas empresas, "el negocio se cae".

"En la asamblea lo que se hizo fue emitir las autorizaciones necesarias para proseguir a las negociaciones con este grupo y llegar al paso de acciones porque es necesario hacer un trámite con la Comisión Federal de Competencia.

"La familia Ancira aceptaría, aquí hay un concepto de responsabilidad social, lo que ha planteado Alfonso Ancira públicamente y es una opinión de la familia, aquí hay en juego 20 mil empleos netos, más de 60 mil o 70 mil empleos indirectos, ellos han dicho si nosotros somos obstáculos para Altos Hornos de México y regresarla a la normalidad, nosotros nos salimos", comentó.

Agregó que está decisión se informará hoy a la Bolsa Mexicana de Valores.

Señaló que lo que respecta a regresar 200 millones de dólares al gobierno federal, no es tema que le corresponda a la asamblea del Grupo Acerero del Norte.