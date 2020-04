Avión presidencial llega en 15 días a México, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el avión presidencial TP01 regresará en 15 días a México.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que a raíz de información que le ha dado el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), la lujosa aeronave estará en México a finales de mes.

"Va a regresar el avión presidencial, ya tengo la fecha, va a llegar me decía el general Sandoval, me lo dijo antier que llegaba en 15 días, esto es a finales de mes".

El mandatario indicó que este tema no lo quiso tocar en su conferencia de prensa porque se quiere enfocar a informar sobre la pandemia del Covid-19, "pero ya les dije (a los reporteros de la fuente presidencial) que los invitó a visitarlo, y vamos a seguir adelante con los planes que tenemos, pero ahorita no quiero tocar ese tema", precisó.