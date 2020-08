Azúcar de caña no es culpable de obesidad. Bajó 38% su consumo: CNIAA

De 1990 a la fecha el consumo de azúcar de caña por habitante en México bajó 38%, lo que muestra que el endulzante no es el culpable de la obesidad, lo que sucede es que cada vez sube más el consumo de fructosa y edulcorantes químicos como en la industria refresquera, lo que coincide con el aumento de problemas de peso, dijo el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), José Cortina Gallardo.

El también vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) expuso que es una fallida estrategia de salud del gobierno en la que se busca culpar a una industria de la obesidad, siendo una "desfachatez" hacerlo, porque debieran pensar en algo más integral.

La obesidad se incrementó justo cuando empezó la caída en el consumo del azúcar, a principios o mediados de los noventas, lo que coincide con que se abrió la puerta a las importaciones de fructosa al país, así que en 30 años ya tenemos un consumo del producto de 1.5 millones de toneladas.

El azúcar no es la culpable de la obesidad, porque en los últimos 30 años los mexicanos dejaron de consumir el 38% del azúcar promedio que cada persona consumió a principios de los noventa.

Ahora vemos que los refrescos usan más edulcorantes no calóricos que son químicos, como los aspartames, entre muchos que no son naturales.

Lo que necesita la gente es hacer ejercicio, tener dieta balanceada, comer productos del campo que sean frescos y debiera ponerse atención a que los alimentos no se endulcen con químicos porque lo único que logran es que la niñez mexicana se alimente con productos que no son naturales.

"A mí se me hace un embate contra la industria (azucarera) tratando de culparla de un problema multifactorial. En nada va a ayudar a resolver este problema de diabetes y obesidad", dijo a EL UNIVERSAL.

El Vicepresidente de Comercio Exterior del CNA explicó que cuando los legisladores aprobaron el IEPS (Impuesto Empresarial sobre Productos y Servicios) al refresco y a otros productos, hace unos años, "dijeron que con eso iban a arreglar la obesidad e iban a poner bebederos, están recaudando más de 45 mil millones de pesos, pero la obesidad y la diabetes siguen creciendo".

Por ello añadió: "Esta es otra excusa para incrementar los impuestos y también para desviar la atención de la opinión pública de un estrategia fallida en el tema de salud, para tratar de culpar al azúcar como el ingrediente culpable de la pandemia se me hace falso e increíble que tengan la desfachatez de decirlo".