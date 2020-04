Baja de gasolinas contiene inflación en marzo

El nivel general de precios durante marzo reportó un retroceso debido principalmente a la disminución en las cotizaciones de las gasolinas y algunos productos agropecuarios, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un descenso de 0.05% en marzo respecto al mes inmediato anterior, por primera vez para dicho mes desde que se tiene registro, lo que trajo como consecuencia que inflación anual de se ubicará en 3.25%.

Entre los bienes y servicios cuya baja de precios contribuyeron más a contener la inflación, fueron: las gasolinas de alto y bajo octanaje, con un descenso mensual de 7.24% y 6.30% respectivamente, jitomate, -3.64%; cebolla, -9.64%; tomate verde, -8.70%; nopales, -14.14%; carne de cerdo, -1.4%; melón, -7.83%; y gas doméstico natural, -2.34%.

La alza de los precios de los genéricos que más incidieron en la inflación durante marzo fueron: huevo, con un alza mensual de 6.31%; pollo, 3.64%, aguacate, 15.6%; vivienda propia, 0.28%; limón, 32.39%; papa, 7.77%; chile serrano, 18.05%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.34%; restaurantes y similares, 0.36%.

Las entidades que registraron una disminución en su nivel de precios, fueron: Colima con una baja mensual de 0.57%; Chihuahua, -0.56%; Guanajuato, -0.50%; Hidalgo y Tlaxcala, -0.42% respectivamente. Por el contrario, los estados con mayor inflación fueron: Chiapas con un alza de 0.68%; Oaxaca, 0.61%; Yucatán, 0.47%; Campeche, 0.29%; y Tabasco, 0.19%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, reportó un aumento mensual de 0.29% y anual de 3.60%; por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió 1.06% mensual y creció 2.19% a tasa anual.

El comportamiento mensual del índice de precios subyacente fue resultado de alzas en los precios de las mercancías de 0.35% y de los servicios de 0.23%. Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.3%, en tanto que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.83% mensual.