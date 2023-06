"Baja de tasas de interés será lenta", aseguran expertos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL). - Los principales bancos que operan en el país coincidieron en que se ha alcanzado el techo de las tasas de interés en México; no obstante, son precavidos en sus estimados de cuándo comenzarán a reducirse y comiencen a abaratarse productos como el crédito hipotecario.

"Hacia adelante las tasas van a mejorar en los siguientes meses. Sí vemos que ya viene una estabilidad y van a empezar a bajar las tasas", dijo la vicepresidenta de crédito hipotecario de Scotiabank, Paulina Prieto.

Durante el Creditaria Summit 2023, los directivos del sector de crédito hipotecario bancario resaltaron que la tasa de interés se encareció en un año apenas 120 puntos base, mientras que la política alcista del Banco de México disparó 500 puntos base su tasa de referencia, en situación que no se revertirá a la misma velocidad.

"Es inminente el inicio de un ciclo descendente. La velocidad que pueda tener, veremos. Mi opinión es que no será el mismo ritmo de bajada que con el que hemos subido. Gran parte de esa subida de tasas de referencia las hemos absorbido las instituciones", dijo el director ejecutivo de banca de particulares de Santander México, Antonio Artigues.

De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México, la tasa promedio en el crédito hipotecario es de 10.20% rango considerado muy atractivo para la población está buscando adquirir una vivienda.

A la par de una reducción de tasas que puede favorecer la demanda de crédito hipotecario, el mercado mexicano tiene también la posibilidad de ofrecer nuevos productos, tal es el caso de crédito para extranjeros que quieren comprar un inmueble en nuestro país.

"Hay muchas oportunidades en nuevos productos. Dar crédito hipotecario para extranjeros que quieran comprar una vivienda en México y que se pueda construir en pesos, dólares, con fideicomisos de zona restringida, con todas las características que buscan los extranjeros que buscan comprar una vivienda en México, que tengan la oportunidad de sacar financiamiento, se vuelve una gran oportunidad", dijo el director ejecutivo de préstamos a particulares HSBC México, Enrique Margain.

Elecciones presidenciales, con impacto mínimo en crédito hipotecario: Citibanamex. En opinión, del director ejecutivo de crédito hipotecario de Citibanamex, Gonzalo Palafox, el crédito hipotecario en México ha sido resiliente y ha soportado el entorno económico actual, principalmente por las condiciones del mercado en el país donde se demandan más soluciones de vivienda, tanto en producción de nuevas unidades como el financiamiento vinculado a este segmento.

En ese sentido, consideró que el proceso electoral de 2024 no tendrá impactos mayores en el comportamiento del crédito hipotecario.

"En términos de cambio de sexenio, puede ser un pequeño momento de espera, pero se recupera. Particularmente no veo como algo que nos preocupe como una decisión de continuar o una decisión estratégica", dijo.

Sobre el proceso de venta que experimentó el banco durante más de un año en el cual se determinó que será a partir de una colocación en el mercado de valores en 2025, el directivo dijo que no modifica las condiciones de operación del crédito hipotecario en Citibanamex.

"Estratégicamente hay que seguir impulsando todos los negocios del banco. Estar presentes y transmitir la claridad a nuestros clientes que el banco continuará ofertando cada vez mejores soluciones y servicios y que no implica afectación y nos compromete a tener mayor cercanía y mejor servicio.