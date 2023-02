Baja la población en pobreza laboral pese a alta inflación: Coneval

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El porcentaje de la población en pobreza laboral entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado disminuyó a nivel nacional, al pasar de 40.1 % a 38.5 %, debido principalmente a un aumento real en el ingreso laboral per cápita, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (Coneval).

Lo anterior a pesar de que la inflación general anual promedio de octubre a diciembre del 2022 se mantuvo elevada en 8.0 %, siendo ligeramente inferior en 0.5 puntos porcentuales a la presentada en el tercer trimestre del año pasado (8.5 %).

La población en pobreza laboral se refiere a aquella con un ingreso inferior al valor monetario de la canasta básica alimentaria.

---Ingreso laboral, clave en disminución de la pobreza

La disminución anual de la pobreza laboral se debe a un mayor número de personas ocupadas (1.7 millones de ocupados más) y a un pago promedio mayor (2.4 % real anual), lo cual aumentó la disponibilidad del ingreso por trabajo en los hogares, es decir, el ingreso laboral per cápita de los hogares se incrementó en 4.3 %.

En el cuarto trimestre del año pasado respecto al trimestre anterior, se presentó un aumento del ingreso laboral real per cápita de 2.0 %, al pasar de 2 mil 807.49 pesos a 2 mil 862.65.

Este aumento se observó en todos los quintiles de ingreso y se dio principalmente en el primer quintil (el 20.0% de la población de menores ingresos) cuyo ingreso laboral real per cápita promedio tuvo un aumento de 17.0 %.

Por otra parte, entre el tercer y cuarto trimestre de 2022, la pobreza laboral disminuyó en ambos ámbitos de residencia: en el rural pasó de 53.2% a 52.3%, mientras que en el urbano pasó de 36.0 % a 34.0 %.

En 27 de las 32 entidades federativas se presentó una reducción de la pobreza laboral entre el tercer y cuarto trimestre de 2022. Destacaron Sinaloa con 5.0 puntos porcentuales menos, Ciudad de México con 4.2, y Puebla con 3.8.

En contraste, Zacatecas, Colima y Aguascalientes fueron las entidades con mayor aumento durante el mismo periodo con 5.3, 1.4 y 1.0 puntos porcentuales más, respectivamente.