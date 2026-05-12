Bajan 30% las pérdidas por "huachicol" en 2026

Ciudad de México.- En el primer trimestre de 2026 se redujeron 30%, respecto al mismo lapso del año pasado, las pérdidas a causa del "huachicol", es decir, el robo de hidrocarburos vía tomas clandestinas en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con cifras de la empresa.

Entre enero y marzo de 2026 el quebranto por esa sustracción ilegal de combustibles tuvo un valor de 3 mil 812 millones de pesos, mientras que entre enero y marzo de un año antes fue de 5 mil 417 millones de pesos, indican las cifras actualizadas de la empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla.

Para analistas, esto es un punto a favor de la actual administración. Además, destacaron que se trata de los resultados precisos a partir de acciones concretas de este gobierno al enfrentar la actividad criminal de las tomas clandestinas y del contrabando o huachicol fiscal.

Lo ideal sería observar nuevas reducciones, buscar en los hechos que el ilícito se reduzca al mínimo y que no repunte, expuso Luis Miguel Labardini, especialista de la consultora Marcos y Asociados.

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Para Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, la reducción de las pérdidas es positiva. Sin embargo, el gobierno y Pemex todavía tienen mucho por hacer, ya que se siguen perdiendo 42 mdp por día a causa de este delito.

"Con esa cantidad podrían comprarse más de 21 mil despensas básicas de 2 mil pesos, alrededor de 700 mil litros de leche, más de un millón de kilos de tortilla, eso todos los días.