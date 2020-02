Bajo crecimiento económico dificulta éxito de la 4T: Alfonso Romo

Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, dijo estar preocupado por la falta de crecimiento económico del país, debido a que esta situación podría "dificultar el éxito de la 4T".

Durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional Agenda 2030, en la Secretaría de Gobernación, el también coordinador del gabinete económico dijo "si en algo no hemos logrado resultados, es en el crecimiento económico, y sin crecimiento económico no va a haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que hemos hablado aquí".

El funcionario federal agregó que es muy importante que México genere las condiciones para que haya una mayor inversión y sacar adelante el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Agenda 2030 es un acuerdo firmado por todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, y plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza, conseguir la igualdad de género, cuidar el medio ambiente, entre otros aspectos.

"Esto no se va a dar si no hay certidumbre para poder tener un país que sea receptor de todas las inversiones que necesitamos, todo está precioso (la Agenda 2030), pero si no hay certidumbre y no creamos la confianza y no hay crecimiento, no vamos a poder cumplir la Agenda 2030 por más entusiasmo que exista", dijo Alfonso Romo.

Agregó que los poderes federales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los gobiernos estatales, deben trabajar en conjunto para generar el ambiente de confianza que necesita el país.

También destacó el trabajo que han realizado algunas entidades federativas para cumplir con la Agenda 2030, por ejemplo, Yucatán, Nuevo León, Oaxaca, Durango, Chihuahua y Colima.

Asimismo, municipios como Orizaba, en Veracruz; Escobedo, Nuevo León; Acayuca, Tabasco, y diez localidades de Oaxaca.