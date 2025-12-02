Banamex prevé renegociación ruda del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La renegociación del T-MEC entre México y Estados Unidos será ruda, pero es el camino para que México siga teniendo acceso sin aranceles a su principal socio comercial, dijo el área de análisis económico de Banamex.

"¿Cómo vemos la renegociación del T-MEC? Dura, ruda, poco tersa, como ha sido la relación con Estados Unidos y México, pero a los tres países nos conviene que esto continúe. Insisto, es la única vía de entrada que existe totalmente para entrar sin arancel a Estados Unidos", explicó el subdirector de Estudios Económicos de Banamex, Rodolfo Augusto Ostolaza.

En conferencia de prensa, la firma financiera resaltó que a pesar de las violaciones que ha tenido el acuerdo comercial, nuestro país mantiene una ventaja arancelaria, pues en promedio al resto de países le cobra 11% de arancel y a México 5 por ciento.

La firma financiera resaltó que por factores tanto internos como externos, la economía mexicana transita por un evidente estancamiento, aunque hacia el cierre de 2025 no se prevé que el país entre en recesión. Así lo afirmó Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Banamex, al presentar las perspectivas del banco para el año.

Kurczyn explicó que, con base en las estimaciones actuales, el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá apenas 0.2% en 2025. Pese a la marcada debilidad, sostuvo que con los datos que se tienen hasta ahora, no se vislumbra una recesión.

"Está estancada la economía mexicana, habrá crecido 0.2% este año, pero la buena noticia, dentro de esta mala noticia, es que no vemos en el cuarto trimestre que nos vayamos a ir hacia una recesión en México", puntualizó.

Banamex descarta una recesión inminente

Recordó que desde hace un año ya se anticipaba un bajo desempeño económico, influido por factores como la reforma judicial; el clima político en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump y sus políticas arancelarias y migratorias; las altas tasas de interés; y la necesidad de avanzar hacia una consolidación fiscal. Bajo ese contexto, dijo, el crecimiento era difícilmente alcanzable.

Aunque descartó una recesión inminente, Kurczyn reconoció que el riesgo existe, pues "mientras más cerca estás del 0.0%, es más fácil que vayas a una recesión, o, por el contrario, que en ese margen subas a 0.5%", señaló.

El economista subrayó que la perspectiva mejora hacia el cierre de este año, al no anticiparse una caída adicional de la actividad en el cuarto trimestre. Por el contrario, se espera un punto de inflexión.

"Ese es un punto importante y va a repuntar el PIB nacional en el 2026", afirmó. Para el próximo año, Banamex prevé un crecimiento de 1.5 por ciento, apoyado en una recuperación de la industria, incluida la manufactura.

Kurczyn dijo que la inversión podría mostrar un avance moderado y que el consumo continuaría creciendo, mientras que las exportaciones perderían algo de fuerza respecto a 2024. Aun así, destacó que México conserva ventajas frente a otros países con mayores cargas arancelarias y anticipó que el impulso del nearshoring retomará vigor.

Prevé menor flujo de remesas en 2026

Kurczyn señaló que 2025 marcará la primera caída en remesas en 12 años. Se estima que cierren en 62 mil millones de dólares, por debajo de los más de 64 mil millones observados en 2024. Aun así, estimó que en 2026 podrían recuperar parte de su dinamismo, aunque sin volver a los niveles del año pasado.

Riesgos para el panorama

Entre los riesgos para la economía, mencionó el estado de las finanzas públicas, que consideró preocupante, así como los efectos de la reforma judicial, "la cual no gustó". También advirtió sobre riesgos geopolíticos derivados de decisiones tomadas en Estados Unidos.

No obstante, reconoció elementos positivos, como un cambio en la estrategia de seguridad que, dijo, ha contribuido a evitar tensiones mayores con el país vecino. Añadió que, si se consolida una política seria para atraer mayor inversión privada en un entorno más favorable, existen condiciones para crear un ambiente propicio para el desarrollo económico.