Banca mexicana, 2da. más rentable

Ciudad de México.- El sector bancario mexicano ha consolidado su posición como el segundo más rentable de América Latina, sólo por detrás de Brasil, contribuyendo con una quinta parte de las utilidades netas totales de la región, de acuerdo con la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

Según un reporte del organismo, con datos al primer semestre de 2025, la utilidad acumulada de los bancos en Latinoamérica totalizó 43 mil 650 millones de dólares, con un crecimiento de 13.1% respecto al mismo periodo del año previo.

De ese monto, el sistema financiero mexicano aportó 8 mil 648 millones de dólares, 12% más respecto al año previo. En el caso de Brasil, en la primera mitad de 2025 la ganancia llegó a 22 mil 445 millones de dólares, 25% más que un año antes.

El análisis de Felaban muestra una concentración de la rentabilidad, con Brasil, México y Chile llevándose casi cuatro quintas partes de las utilidades netas del sector.

En el índice de cartera vencida, el reporte arroja que México sigue con una de las más bajas de la región, con 2%.

En un entorno de desaceleración económica, la banca del país mantiene expectativas de menor crecimiento del crédito al fin de 2025.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, explica que de cara a 2026 la banca mexicana enfrentará cambios regulatorios, destacando la posibilidad de recortar el cobro de comisiones por uso de tarjetas.

Así, la agencia Moody´s consideró que, si bien las tasas elevadas beneficiarán a la banca mexicana el año próximo, los cambios en el régimen arancelario de EU podrían amplificar los riesgos por la alta dependencia de las exportaciones al principal socio comercial.