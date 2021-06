Banco Famsa. Un año después, clientes no quieren cobrar sus ahorros

Un año después de la liquidación de Banco Ahorro Famsa por parte de las autoridades financieras en México, ante irregularidades en su operación y gestión inapropiada de riesgos, la pandemia de Covid-19 ha impactado en el proceso de pago y liquidación de la entidad por parte del Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), ante la falta de interés de algunos clientes por cobrar sus recursos, así como la muerte de algunos ahorradores del banco en medio de la pandemia.

Mañana miércoles se cumple un año de que la Secretaría de Hacienda revocara la licencia al banco y de acuerdo con el IPAB, prácticamente se ha pagado a 99% de los 633 mil 875 clientes, cuyos recursos depositados en Banco Ahorro Famsa no rebasaban las 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), esto es, 2 millones 730 mil pesos a precios actuales.

De acuerdo con el director general de visitas de inspección del IPAB, Rubén Darío Lechuga, se han erogado hasta el momento 24 mil 470 millones de pesos y solamente quedan pendientes por pagar 257 millones de pesos.

El funcionario recordó que el monto que el organismo utilizó del Fondo para la Protección del Ahorro Bancario para pagar el seguro de depósito a los ahorradores fue de 24 mil 728 millones de pesos, el cual no tuvo costo fiscal y se obtuvo del pago de las cuotas que realizan las instituciones financieras. Con datos a mayo pasado, el Fondo cuenta con un total de 44 mil 124 millones de pesos.

Cabe recordar que este 30 de junio termina el plazo para que los clientes de Banco Ahorro Famsa que tenían un depósito en la entidad financiera puedan cobrar sus recursos, con lo que el IPAB hizo un llamado para que, si aún existe algún ahorrador que tenga dinero en dicho banco, cobre el dinero; de lo contrario, tendrá que esperar a que se pague al grueso de los acreedores, proceso que aún no inicia y que puede prolongarse.

"Las personas que tienen un cheque o una orden de pago, éstas vencen el 30 de junio. Después de esa fecha no van a poder cobrar. Tienen que cobrarlo inmediatamente", explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lechuga detalló que se han presentado casos donde, al tener cantidades mínimas de recursos en sus cuentas en Banco Ahorro Famsa, los clientes han optado por no cobrar el dinero, además de que se tiene registro de que algunos han muerto a causa del Covid-19.

Ante las protestas de ahorradores con ahorros superiores al equivalente a 400 mil UDIS y que buscan recibir su pago un año después de la liquidación del banco, el funcionario recordó que por ley deberán esperar su lugar en la lista de acreedores y comenzarán a recibir su dinero una vez que se liquiden activos de Banco Ahorro Famsa y se paguen créditos que dejó pendientes la institución, adeudos fiscales y proveedores, entre otros.

--Covid-19 afecta proceso de liquidación

El director general jurídico de normatividad y consulta del IPAB, Vicente Vargas, detalló que la contingencia sanitaria ha detenido el proceso legal de venta de activos y otras disposiciones legales que forman parte del proceso de liquidación de Banco Ahorro Famsa.

"Se atravesó la pandemia. Entonces estamos esperando a que se emita la sentencia definitiva de reconocimiento de graduación y prelación de créditos. La ley marca tiempos, pero se ha venido atrasando desde que comenzó la liquidación judicial, derivado de la pandemia. Era para que fuéramos más avanzados en el proceso. Eso también ha entorpecido un poco", dijo.

El directivo explicó que hasta el momento no se tiene un monto sobre lo que se ha podido liquidar de Banco Ahorro Famsa.

No obstante, explicó que a partir de la experiencia que se tuvo con el mismo proceso que se realizó con Banco Bicentenario, institución que quebró en 2014, hasta el momento el proceso de Famsa sigue su curso legal, en el cual se debe considerar la pausa por el confinamiento derivado de la pandemia.

Recordó que, si bien se entiende el malestar de los ahorradores que quieren recuperar la totalidad de su dinero, el marco legal vigente no permite que se adelante el pago sin antes cumplir con la lista de acreedores determinada por ley.