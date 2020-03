Bancos limitan el acceso a sucursales

Los bancos comenzaron a aplicar sus protocolos para disminuir el riesgo de contagio del Covid-19. Este lunes, en las sucursales solamente se permitía el acceso de una persona por operación. En algunas, de tres en tres.

Como medida de seguridad, las instituciones financieras restringieron la presencia de clientes. Trabajan con menos personal y han invitado a sus usuarios a preferir los servicios digitales a la asistencia a las sucursales, o disponer dinero en efectivo en cajeros.

En tanto, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que ante la contingencia por la presencia del Covid-19, se mantendrá toda la gama de servicios a disposición de clientes y usuarios, sucursales, en aplicaciones de banca digital y electrónica, cajeros automáticos, tarjetas de crédito y débito en terminales punto de venta, corresponsales bancarios y centros de atención telefónica.

"Al mismo tiempo, y a partir de este martes, la banca está tomando medidas preventivas que ofrezcan la mayor seguridad para la salud de sus colaboradores, clientes y usuarios. Estas medidas serán congruentes con las indicaciones de la Secretaría de Salud, con el propósito de evitar el contagio del Covid-19", dio a conocer la asociación.

Entre otras acciones, el organismo dijo que las sucursales contarán con gel antibacterial, esparcimiento de clientes y usuarios en áreas de atención en plataforma, ventanilla y cajeros automáticos, y asepsia constante.

Aumenta afluencia en cajeros. Durante recorridos realizados por EL UNIVERSAL se notó un aumento de gente en algunas sucursales para operaciones de retiro de efectivo.

En tanto, en otras ya no se permite que la gente entre a la sucursal y se les invita a que hagan fila mientras esperan su turno para realizar sus operaciones.

Desde este lunes, los principales bancos que operan en México notificaron que trabajarán con un mínimo de personal posible en sucursales y garantizaron la dispersión de dinero en cajeros, mientras invitan a sus clientes a utilizar servicios de banca digital.

CitiBanamex reportó que no se observó un crecimiento en el uso de sus cajeros automáticos, en la demanda o solicitud de servicios de sus clientes.

Santander añadió que en sus sucursales se mantendrán los servicios con el personal mínimo indispensable, y con la atención de no más de 10 personas al interior de la sucursal, con el fin de atender las recomendaciones de las autoridades sobre distancia entre personas y evitando el contacto físico.