Bancos no están preocupados por reforma fiscal: ABM

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) Daniel Becker, dijo que ante la iniciativa de reforma fiscal que se presentará en septiembre y que buscaría apretar el pago de impuestos a los grandes contribuyentes, la banca que opera en el país no está preocupada debido a que cumple con sus obligaciones tributarias.

"Lo que hemos escuchado es que será una reforma para los grandes contribuyentes. La banca ya es un contribuyente sumamente importante. Han habido algunos parámetros raros, pero la banca es una de las industrias más reguladas si no es que la más regulada de los diferentes agentes económicos, por lo tanto, las responsabilidades fiscales que tiene la banca ya están ahí", dijo.

En conferencia de prensa, el directivo comentó que las instituciones financieras seguirán cumpliendo con la ley además de que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagan en el país está dentro de los lineamientos de las autoridades fiscales.

"Prácticamente estamos todos en un rango de ISR dentro de los lineamientos. No nos preocupa y no es que estemos dispuestos a pagar más o menos, sino simplemente es la ley y nos vamos a ocupar de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales", explicó el directivo.

Sobre la recuperación que vive el país después del golpe económico de la pandemia de Covid-19, Becker detalló que los clientes de los bancos comienzan a disminuir el ahorro y a incrementar el gasto, principalmente por mayor confianza del consumidor ante la vacunación en el país y apertura de la actividad económica.

"A partir de 2021 vemos números mucho más contundentes. No es un tema para bajar la guardia y seguir atentos. En crédito estamos percibiendo mayor demanda prácticamente en todos los segmentos, no a los ritmos que teníamos pre pandemia, pero claramente hay un punto de inflexión", dijo.

Ante el ritmo de recuperación que vive la economía mexicana y las previsiones de crecimiento superiores a 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2021, la banca que opera en el país espera crecimiento de la cartera total de crédito al cierre de año entre 6 a 8%.