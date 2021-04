Bancos usan controles biométricos desde 2019

La aplicación de controles biométricos para prevenir delitos como robo de identidad en el sistema financiero ya aprobó su periodo de rechazo entre los clientes y actualmente se aplica en México como uno de los controles para prevenir fraudes, robos de identidad, entre otros.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), al cierre de 2020, 27.1 millones de mexicanos con cuenta de Afore tienen expediente de identificación electrónico, que incluye elementos biométricos, un aumento de 900 mil más que al cierre de 2019. Esta medida se implementó en 2016 en las Afore para reforzar la seguridad y mejorar la administración de los datos personales de los trabajadores.

En medio de la polémica generada por la aplicación de controles biométricos en telefonía, el presidente de Biometría Aplicada, Adolfo Loera, quien tiene como clientes a firmas como MetLife, Sura, Invercap, Citibanamex, Pensionissste, Inbursa y Principal, dijo que la medida será positiva por medidas de seguridad y también en el proceso de adopción de una economía digital en México.

"Después de esta primera etapa de rechazo, empieza a haber una etapa de entendimiento para cumplir con la normatividad y después viene una etapa donde se empieza a haber que es una herramienta que ofrece muchas ventajas competitivas y que ante la pandemia, con una economía de bajo contacto, la identidad digital es un factor clave", dijo el directivo.

En 2020 más de 60 mil quejas por robo de identidad

En el caso de los bancos que operan en México, en marzo pasado venció la última prórroga para aplicar la normativa y tener listos los lectores de huellas dactilares en sus sucursales para operaciones como apertura de cuentas.

Actualmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encuentra en proceso de verificación de que los bancos estén cumpliendo con esta norma; sin embargo, desde 2019 las principales instituciones financieras ya implementaban este tipo de controles, en un entorno donde los fraudes como el robo de identidad comenzaron a crecer en el sector financiero.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), reportó que al cierre de 2020, se registraron 60 mil 449 quejas de usuarios por posible robo de identidad, con un impacto económico por 904 millones de pesos.

De acuerdo con Loera, entre los beneficios que proporciona este tipo de tecnología es una mejora en la administración de bases de datos de millones de clientes tal es el caso de los bancos.

"Una identidad segura nos elimina la ambigüedad en bases de datos de millones de personas como son las de los bancos o la telefonía, los homónimos se vuelven una parte muy retadora de administrar. El seguimiento de cliente es muy complejo en cambios de domicilio, de estado civil, de trabajo. Son datos que cuando no hay biometría se utilizan para identificarlos", dijo.

Limitantes

Lectores de EL UNIVERSAL compartieron parte de su experiencia al momento de utilizar servicios biométricos. En el caso de los bancos, quienes al momento de tomar la huella digital de sus clientes la cotejan con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) para corroborar la identidad de su cliente, comienzan a presentarse casos donde la información biométrica no coincide y esto obliga a los usuarios a acudir al instituto electoral a actualizar sus huellas.

"Lo que pasa es que mis huellas con el cloro, jabón y gel ya no son las mismas tienen deterioro y el banco me envía al INE a hacer una actualización de huellas para el trámite bancario", explicó Antonio Madrigal.