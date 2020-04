Bank of America prevé caída de la economía en 8% para México en 2020

Bank of America redujo de nueva cuenta su pronóstico de desempeño de la economía mexicana y ajustó de 4.5 a 8% su estimado de caída este año ante el impacto por la pandemia de coronavirus.

Se trata de un escenario más negativo por parte de una firma financiera, luego del cálculo del banco de inversión JP Morgan de la semana pasada, que espera una contracción de 7% del Producto Interno Bruto mexicano en 2020.

El nuevo pronóstico de Bank of America, titulado "cuando Estados Unidos estornuda" es mucho más pesimista, dado a conocer este miércoles en los precriterios de política económica de la Secretaría de Hacienda, quien espera una caída de 3.5% en la economía mexicana en 2020.

Según Bank of America, el fuerte impacto en México será por la contracción de la economía estadounidense, en la que espera una reducción del 6% al finalizar este año.

En ese sentido, dijo que la reducción en el precio del petróleo y la declaratoria de emergencia de esta semana por parte del gobierno mexicano serán factores que incidan con fuerza en el desempeño de la economía mexicana.

En tanto, la firma espera una recuperación de la actividad económica en México hacia 2021, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.5%, impulsado por una mejora en el desempeño económico de su principal socio comercial.