Bank of America prevé caída del PIB en México de 0.1% para 2020

Bank of America ajustó de 0.5 a -0.1% su pronóstico del crecimiento de la economía mexicana en 2020, escenario similar de contracción económica que vivió el país en 2019.

"Revisamos nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para 2020 a -0.1%, por debajo de nuestro pronóstico anterior de 0.5%. Ahora esperamos que México se contraiga por segundo año consecutivo. Nuestra revisión incorpora nuestro nuevo, más débil, global y pronósticos de crecimiento del PIB de Estados Unidos así como una mayor aversión al riesgo global y precios del petróleo considerablemente más bajos", dijo la firma.

En el documento "El petróleo y el virus: nuevos pronósticos para América Latina", Bank of America ajustó de 1.2 a 0.7% su pronóstico de crecimiento para la región.

"A raíz del brote de COVID y la guerra del petróleo, ahora esperamos que América Latina crezca 0.7% en 2020, por debajo de 1.2%. Chile, Perú y Brasil son los países más sensibles a la combinación China y shock de materias primas, pero ajustamos las previsiones de crecimiento en todos los ámbitos. También señalamos una 'recesión moderada' Este no es el peor de los casos, ya que supone que el virus está contenido a medida que el clima cálido se mueve", dijo Bank of America.

En el caso de México, explicó que el menor crecimiento de los Estados Unidos y el mundo reducen la demanda de exportaciones.

"Mayor aversión al riesgo aumenta el costo de financiamiento para México y la depreciación del peso, que en el corto plazo podría debilitar primero el crecimiento, antes de eventualmente ayudar a aumentar las exportaciones netas", dijo.

La firma añadió que las finanzas públicas y Pemex están expuestos a menores precios del petróleo y están en riesgo de rebajas en la calificación crediticia, lo que aumenta la incertidumbre en la economía, endurece las finanzas y limita la inversión.

"Además, es probable que el gobierno reduzca los gastos para evitar que las finanzas públicas se deterioren más rápido, a expensas de crecimiento potencial", dijo.