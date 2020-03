Bank of America prevé PIB de -4.5% para México en 2020

Bank of America (BofA) ajustó de -0.1 a -4.5% la caída de la economía mexicana en 2020, como consecuencia del efecto de la pandemia del coronavirus.

"Gran parte de nuestra revisión de la actividad económica mexicana es debido a las menores expectativas de crecimiento global y estadounidense. La contracción en los Estados Unidos resultará en una gran contracción de la actividad económica en México", explicó.

Según Bank of America, la economía mexicana podría recuperarse en 2021 y alcanzar un crecimiento de 2.5%, por encima de su pronóstico anterior de 1.75%.

"Continuamos viendo riesgos a la baja para nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para 2020, ya que México podría verse afectado directamente por el Coronavirus. Otro riesgo es que Estados Unidos cierre la frontera, que impactaría significativamente la economía de las ciudades de la región", añadió.

Según Bank of America, el crecimiento del PIB mundial caerá efectivamente a cero este año, igualando a los principales recesiones de 1982 y 2009.

"En el pico, el PIB caerá dramáticamente, incluyendo una disminución de más del 10% en el PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre", dijo.