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Banorte confirma que cuenta para apoyo a Cuba cumple regulación

La institución financiera mantiene monitoreo constante para garantizar la correcta operación de recursos.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 08:58 p.m.
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Banorte confirma que cuenta para apoyo a Cuba cumple regulación

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Banorte aseguró que la cuenta utilizada para recibir donativos destinados a Cuba cumple con la regulación vigente y fue aperturada conforme a sus políticas internas y controles establecidos.

Detalles confirmados

El grupo financiero detalló que todas las cuentas abiertas en la institución se integran con un expediente completo, en apego a la normatividad aplicable, y son sujetas a un monitoreo constante de sus operaciones, como parte de sus procesos de supervisión y control.

"La apertura de todas las cuentas en el banco se integra con un expediente completo de acuerdo con las políticas y controles internos, así como con la regulación vigente. Banorte es un banco serio y realiza un monitoreo constante y cuidadoso de las operaciones de cada cuenta. Nuestra prioridad es cuidar la confianza de nuestros clientes y sus operaciones", dijo la institución financiera.

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Acciones de la autoridad

La institución señaló que su prioridad es mantener la confianza de sus clientes y garantizar la correcta operación de los recursos que se manejan dentro del sistema bancario.

En días recientes se difundió una cuenta de Banorte para recibir aportaciones voluntarias en apoyo a Cuba, en medio de un llamado promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los recursos son canalizados a través de la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual cuenta con aval para recibir donativos en México.

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