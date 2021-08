Banxico alista salida de billetes con Juárez y Morelos

El Banco de México (Banxico) está alistando la circulación de dos nuevos billetes, uno de 20 y otro de 50 pesos que pronto estarán en las manos del público en general.

Las imágenes de las dos nuevas piezas ya están circulando en redes sociales previamente como ha ocurrido con otras que antes de su puesta en circulación se conocieron de esa forma.

Sale Benito Juárez del billete de 20 pesos

Se trata del nuevo billete de 20 pesos conmemorativo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional, que oficialmente se dará a conocer en septiembre próximo.

En el anverso, Benito Juárez será sustituido por una imagen con un motivo alusivo al tema de la Independencia representando el proceso histórico.

Al reverso, el sitio arqueológico de Monte Albán será desplazado por el cocodrilo mexicano y la Reserva de Sian Ka´an de Quintana Roo aludiendo a uno de los ecosistemas en nuestro país.

El color azul del billete de polímero del actual billete que circula desde agosto de 2007, cambiará a uno combinado entre rojo, anaranjado y verde para no ser confundido con los nuevos de 500 pesos en los que aparece también Benito Juárez.

Sustituyen a Morelos en billete de 50 pesos

Para el caso del nuevo billete de 50 pesos, sale la imagen de Morelos para dar paso a una con motivos de la Fundación de Tenochtitlán como proceso histórico.

Y al reverso la imagen de los Acueductos de Morelia en Michoacán, desaparecerán y en su lugar aparece el ajolote en representación del ecosistema de ríos, lagos y la siembra de maíz en Xochimilco.

Ya no será color magenta como el vigente hasta ahora que conocemos desde que circula en mayo de 2013, sino combinado entre café y azul.

Hasta el momento Banxico no ha confirmado si son reales las imágenes que se difunden en Facebook.