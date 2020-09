Banxico destaca que gobierno de AMLO ha respetado su autonomía

Aunque en su discurso por el Segundo Informe de Gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no mencionó nada respeto a la autonomía del Banco de México (Banxico), es uno de los 100 compromisos que sí cumplió.

En los 100 puntos del su plan de gobierno que anunció en diciembre de 2018, el número 33 consistía en respetar la autonomía de Banxico y sus políticas para evitar que haya inflación y devaluación.

Hoy que se cumplen 95 años de que Banxico inició operaciones, la institución aseguró que goza de autonomía.

Sobre los 95 años, el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, dijo que ha sido un camino largo y exitoso para proveer a la economía y a los ciudadanos de moneda nacional, de dinero que cumple cabalmente con sus tres funciones: como medio de pago aceptado, resguardo de valor y numerario para todas las transacciones.

"En la historia hemos tenido episodios de muchos tipos, periodos de tipo de cambio fijo, flexible; pero creo que no sólo los 95 años, sino también los 26 de autonomía del Banco de México, consolida este andar, este camino y creo que han dejado a la institución en una mejor posición para servir a los ciudadanos y a la sociedad proveyendo de moneda nacional en mejores términos y condiciones que es una inflación baja y estable", aseguró.

Por su parte, el subgobernador de Banxico, Javier Guzmán Calafell, dijo que a lo largo de 95 años se ha fortalecido y adaptando a las circunstancias.

Destacó como una de sus etapas más importantes es la autonomía que se logró a partir de 1994, porque básicamente a partir de ese momento comenzó a tomar de manera independientes sus decisiones.

Lo anterior, agregó, se refuerza con la adopción de los objetivos de inflación y de su capital humano, por lo cual hoy México tiene una institución con mayor fortaleza y credibilidad.

Se ha convertido en una pieza fundamental de la respuesta de la política económica en el país a toda la serie de choques que se ha enfrentado.

El subgobernador aseguró con absoluta certeza que el gobierno federal ha respetado su autonomía a lo largo de las diferentes administraciones que ha pasado el banco.

"No se ha vulnerado nunca la independencia del Banco de México (Banxico)", afirmó a pregunta expresa de EL UNIVERSAL, durante el Informe Trimestral de la Inflación.