Banxico pide cautela ante conflicto en Irán: Galia Borja

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Ante un nuevo riesgo del que se desconoce su duración, es importante ser cautelosos en la toma de decisiones, consideró la subgobernadora del Banco de México (Banxico), Galia Borja Gómez.

Banxico y la evaluación del conflicto en Irán

En entrevista comentó que luego de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés sin cambio, el jefe de la institución, Jerome Powell, fue cauteloso respecto al conflicto en Irán.

"Personalmente me pareció adecuado porque llevamos poco tiempo y estamos todas las autoridades evaluando porque cada día cambia la historia en cuanto al tiempo y la duración", dijo en el marco de la Convención Bancaria.

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Por eso, señaló que se debe evaluar la información a como se vaya presentando.

Decisiones monetarias y postura de Banxico

En relación a sí sería conveniente considerar seguir con la pausa monetaria en la reunión de Banxico de la próxima semana señaló:

"Las decisiones se toman al momento de la reunión y entre una reunión y otra vamos evaluando toda la información disponible que vamos conociendo que esté disponible".

Por ejemplo, mencionó que ese riesgo es nuevo, y se tendrá que ir evaluando durante estos días.

En ese sentido, la decisión aún no está tomada, manifestó.