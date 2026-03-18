logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Banxico pide cautela ante conflicto en Irán: Galia Borja

La subgobernadora de Banxico, Galia Borja, destacó la importancia de evaluar día a día la información sobre el conflicto en Irán.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 09:00 p.m.
A
Banxico pide cautela ante conflicto en Irán: Galia Borja

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Ante un nuevo riesgo del que se desconoce su duración, es importante ser cautelosos en la toma de decisiones, consideró la subgobernadora del Banco de México (Banxico), Galia Borja Gómez.

Banxico y la evaluación del conflicto en Irán

En entrevista comentó que luego de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés sin cambio, el jefe de la institución, Jerome Powell, fue cauteloso respecto al conflicto en Irán.

"Personalmente me pareció adecuado porque llevamos poco tiempo y estamos todas las autoridades evaluando porque cada día cambia la historia en cuanto al tiempo y la duración", dijo en el marco de la Convención Bancaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por eso, señaló que se debe evaluar la información a como se vaya presentando.

Decisiones monetarias y postura de Banxico

En relación a sí sería conveniente considerar seguir con la pausa monetaria en la reunión de Banxico de la próxima semana señaló:

"Las decisiones se toman al momento de la reunión y entre una reunión y otra vamos evaluando toda la información disponible que vamos conociendo que esté disponible".

Por ejemplo, mencionó que ese riesgo es nuevo, y se tendrá que ir evaluando durante estos días.

En ese sentido, la decisión aún no está tomada, manifestó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Banxico pide cautela ante conflicto en Irán: Galia Borja
Banxico pide cautela ante conflicto en Irán: Galia Borja

Banxico pide cautela ante conflicto en Irán: Galia Borja

SLP

El Universal

La subgobernadora de Banxico, Galia Borja, destacó la importancia de evaluar día a día la información sobre el conflicto en Irán.

Banorte confirma que cuenta para apoyo a Cuba cumple regulación
Banorte confirma que cuenta para apoyo a Cuba cumple regulación

Banorte confirma que cuenta para apoyo a Cuba cumple regulación

SLP

El Universal

La institución financiera mantiene monitoreo constante para garantizar la correcta operación de recursos.

Estados Unidos y México inician negociaciones presenciales para revisión del T-MEC
Estados Unidos y México inician negociaciones presenciales para revisión del T-MEC

Estados Unidos y México inician negociaciones presenciales para revisión del T-MEC

SLP

EFE

El T-MEC, que representa el 30 % de la economía mundial, enfrenta incertidumbre por tensiones arancelarias.

Mantiene la FED tasas de interés en medio de guerra con Irán
Mantiene la FED tasas de interés en medio de guerra con Irán

Mantiene la FED tasas de interés en medio de guerra con Irán

SLP

El Universal

El costo del dinero quedó fijado entre el 3.5% y el 3.75%