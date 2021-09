Banxico prevé mayor PIB en plena tercera ola

A días de la entrega del Paquete Económico 2022, con la tercera ola de contagios de la pandemia sobre la economía y una alta inflación, Banco de México (Banxico) mejoró su expectativa de crecimiento para este año y la mantuvo igual para 2022.

En un escenario central mejoró su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 6% a 6.2% para 2021, y no cambió el del próximo año al dejar la perspectiva en 3%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene la estimación más alta para la economía mexicana, con 6.30% para 2021, y 4.20% el próximo año. El Banco Mundial la tiene en 5% y 3% para cada periodo; la OCDE la tiene en 5% y 3.20%, respectivamente.

Se espera que la Secretaría de Hacienda ajuste su expectativa a 6% como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus promocionales con motivo del Tercer Informe de Gobierno.

No obstante, modificó el intervalo de crecimiento que espera para la economía a 5.7% y 6.7% desde el rango de 5% a 7% que preveía antes para 2021.

Con los ajustes, la Junta de Gobierno movió la proyección de generación de empleo de este año y el próximo.

Antes, se esperaba la creación de entre 370 mil y 570 mil plazas laborales, ahora se movieron a entre 640 mil y hasta 840 mil.

Lo mismo sucedió para 2022, hace tres meses Banxico calculaba la generación de entre 390 mil y 590 mil trabajos, y ahora prevé entre 500 mil y 700 mil.

Las razones. De los factores que están detrás de la revisión al alza del nuevo pronóstico, el gobernador central, Alejandro Díaz de León, destacó que el ritmo de la actividad económica observado es superior al previsto.

"Esto da una base de actividad económica mayor", dijo en conferencia de prensa al dar a conocer el documento acompañado de los integrantes de la Junta de Gobierno.

También identificaron que la demanda, en particular de la economía de Estados Unidos, seguirá creciendo de manera vigorosa, lo que contribuirá a que continúe la expansión de la actividad mexicana este año.

Estableció que si bien hay riesgos en sus nuevas proyecciones, también hay balances y están acotados.

"Somos conscientes de que los riesgos son más pronunciados en alguna dimensión, y están balanceados entre sí, asociados al contagio y esta variante Delta y los retos que ello implica", ponderó.

Pero como se atraviesa una situación inusitada, destacó que no sólo es el ritmo de contagio, ya que también viene acompañado de un proceso de vacunación acelerado.

"Tenemos dos elementos, un riesgo y una que puede afectar al ritmo de la actividad económica, y un mitigante que es el proceso de vacunación", afirmó.

Aunque admitió que el entorno es incierto, por lo que consideró importante que México aproveche la coyuntura para que los retos en suministro y cadenas de valor sean una oportunidad para generar crecimiento.

"Ojalá que estas definiciones de cadenas de valor y suministro que se acortan por diversas razones, especialmente por Covid-19, sean una oportunidad para la inversión privada y consolidar un modelo de integración regional que dé un crecimiento vigoroso", confió.

Los DEG. Más adelante, Díaz de León respondió preguntas sobre el tema de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por el equivalente a 12 mil 200 millones de dólares que asignó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a México.

Sobre si se seguiría un mecanismo similar al que usó Colombia para utilizar sus DEG para pagar deuda, dijo lo siguiente:

"No entraría en más detalles de otras operaciones en otros ámbitos legales como el colombiano que no es el nuestro y que tienen claras diferencias respecto al caso mexicano".

En todo caso, remarcó, es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la que le corresponde informar la forma en que accederá a dichos activos.

La inflación. En materia inflacionaria, Banxico acotó el rango en que se espera que se moverán los precios al consumidor.

Informó que el nivel de la inflación general seguirá arriba de 5% lo que resta del año y principios de 2022, y cerrará en 5.7% al cuarto trimestre de este año.

Destacó que la aceleración inflacionaria es un fenómeno a nivel global y transversal que enfrentan las economías avanzadas y emergentes.

Jonathan Heath, subgobernador del Banxico, consideró que si bien en el corto plazo se puede ver una reducción en la inflación, por el impacto de los menores precios de venta por la llegada del Gas Bienestar, podría ser un efecto ilusorio.